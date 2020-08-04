天文台指7月平均最高溫達33.3度　連續467小時酷熱警告　歷來最熱

天文台今日（4日）表示，2020年7月是本港自1884年有記錄以來最熱的月份，平均最高氣溫33.3度、平均氣溫30.2度及平均最低氣溫28.3度，均成為有記錄以來相關月平均值的最高紀錄。 7月酷熱天氣日數為20天，是有記錄以來的單月最高；7月1日至31日期間，酷熱天氣警告持續生效達467小時，是自2000年推出該警告信號以來的最長生效時間紀錄。

2020年7月本港持續錄得高溫，成為歷來最熱月份。（天文台Facebook圖片）

多項數值破百年紀錄

天文台今日發表2020年7月天氣回顧，內容指由於較正常強的副熱帶高壓脊於7月大部分時間持續影響華南，是本港自1884年有記錄以來最熱的月份。7月平均最高氣溫33.3度、平均氣溫30.2度及平均最低氣溫28.3度，分別較正常值高1.9度、1.4度及1.5度，均成為有記錄以來相關月平均值的最高紀錄。

31日內有20天屬酷熱天氣

7月的熱夜數目達21天，是有記錄以來最多熱夜數目的月份，酷熱天氣日數為20天，是有記錄以來的單月最高。天文台指，由於持續天氣晴朗，上月亦遠較正常少雨，全月總雨量只得125.4毫米，約是正常值376.5毫米的33%。本年首七個月的累積雨量為1088.8毫米，較同期正常值1473.3毫米少約26%。

由7月11日至7月30日，本港的天氣持續普遍天晴及酷熱。在陽光充沛及微風情況下，7月23三日天文台氣溫上升至全月最高的35.3度。在持續高溫下，酷熱天氣警告在7月11日至30日期間維持達467小時，是自2000年推出該警告信號以來的最長生效時間紀錄。

2020年7月本港持續錄得高溫，成為歷來最熱月份。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

位於南海的季風低壓在7月最後一天，逐漸發展為熱帶低氣壓「森拉克」，其外圍雨帶為香港帶來狂風驟雨及雷暴。當日本港大部分地區錄得超過20毫米雨量，而香港島的雨量更超過40毫米。在大風及驟雨天氣下，持續影響本港超過半個月的酷熱及少雨情況最終得以紓緩。