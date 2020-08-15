天文台料未來九日有驟雨　下周中有雷暴　下周六「處暑」最高32度

本港天氣日前不穩，經常下起大雨，至近日終重見陽光普照的炎熱夏日。天文台預測，中國東南部明日（16日）天氣大致晴朗。預料一道廣闊低壓槽會在下周影響南海北部，下周中後期廣東沿岸驟雨增多及有雷暴。 下周六（22日）是廿四節氣中的「處暑」，代表夏天的暑氣逐漸消退，秋天漸近。天文台料下周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫亦達32度。

天文台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。同時，驟雨正影響廣東沿岸。預測今日（15日）下午及今晚大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨；吹輕微至和緩偏南風。展望未來兩三日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨；下周中後期驟雨增多。

酷熱天氣警告昨日（14日）早上9時許發出後，至今日仍然生效。今日截至中午12時許，各區錄得氣溫均逾30度，天文台錄得32.5度；大美督更錄得34度。市民若在戶外要多補充水份，以免中暑。

天文台料下周中後期廣東沿岸驟雨增多及有雷暴。（天文台網頁截圖）

天文台料明日（16日）至下周二（18日）均時晴時雨，最高氣溫則同樣達32度。至下周三（19日）、四（20日）更會大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。氣溫亦料會稍降至介乎26至31度。料下周六（22日）的「處暑」才會重見陽光。