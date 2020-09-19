天文台料下周三復課日有驟雨雷暴　「秋分」最高氣溫達30度

本港近日天氣不穩，經常時晴時雨。天文台預料，一道廣闊低壓槽會在今（19日）、明（20日）兩日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋稍為增強，下周初驟雨減少。而一股東北季候風補充會在下周中後期影響廣東。 中小學及幼稚園部份班級將於下周三（23日）復課，天文台料復課日部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及雷暴，學生上學時緊記要帶備雨具。另外，下周二（22日）為廿四節氣中的「秋分」，天文台料市區最高氣溫仍見攝氏30度，暫未有秋意。

▼復課指引▼

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日前熱帶氣旋「紅霞」一度進入本港800公里範圍，天文台昨晚（18日）就將「紅霞」降為熱帶低氣壓。內地中央氣象台就指，「紅霞」今天下午在老撾境內減弱為熱帶低壓，目前其風力進一步減弱，已很難確定其環流中心。

在本港，天文台指一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。過去數小時，本港多處地區錄得超過5毫米雨量。天文台料今日大致多雲，下午短暫時間有陽光；間中有驟雨及雷暴，吹和緩至清勁東至東南風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

根據九天天氣預測，明日大致多雲，間中有驟雨。下午驟雨減少，短暫時間有陽光。氣溫則介乎26至31度，市民外出要帶備雨傘。下周二（22日）是廿四節氣中的「秋分」，代表秋季的中間點，晝夜時間長短再次相等，氣溫亦會進一步下降。天文台料秋分短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫則介乎26至30度，仍然屬炎熱程度。

下周三將會是首階級復課，天文台料復課日部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及雷暴，氣溫則介乎26至31度。學生出門時緊記帶備雨具。