「紅霞」襲越南中部　天文台發強烈季候風信號　風力如3號風球

強烈熱帶風暴「紅霞」未有對港構成威脅，今日（18日）近中午已在越南中部峴港，並逐漸減弱。一風去，另一風來，但不是熱帶旋，而是一股達強風程度的東北季候風，現正影響廣東，天文台在下午2時40分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，即達3號風球風力，陣風間中達烈風程度。 天文台預料一道廣闊低壓槽會在周末期間為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，明日（19日）仍有幾陣狂風雷暴；隨著高空反氣旋稍為增強，下周初驟雨減少，二十四節氣的「秋分」當日開始有陽光。

下周二「秋分」短暫時間有陽光

強烈熱帶風暴「紅霞」已離開本港800公里範圍，在上午10時「紅霞」集結在峴港以東約60公里，預料向西移動，時速約28公里，移向越南中部，近中午已在峴港登陸。

至於本港天氣，一股東北季候風正影響廣東，天文台預料一道廣闊低壓槽會在周末期間為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，令本港周六仍大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

隨著高空反氣旋稍為增強，下周初驟雨減少，天文台預測下周日及一大致多雲及有驟雨，但下周二「秋分」當日陽光再現，將短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，翌日市區最高氣溫稍升至攝氏31度。一股東北季候風補充會在下周中後期影響廣東，天文台預測下周四仍短暫時間有陽光，市區最低氣溫稍降至25度，又料下周末部分時間天色明朗，有幾陣驟雨。

「紅霞」會在今日移向越南中部一帶。（天文台網站截圖）

（天文台網站截圖）

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