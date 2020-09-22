中秋節向來是一家人聚首一堂「人月兩團圓」的日子，然而今年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，食肆每枱不得超過四人同坐，今年中秋節（10月1日）市民或無法如往年般一家大小「做節」。酒樓是不少市民聚餐首選，有酒樓負責人坦言對政府安排大感失望，直言早前預計政府會放寬措施，現時要「臨急變陣」，安排四人套餐，並推出六人或12人的外賣盆菜宴。 亦有酒樓安排一張可坐八人的大桌，在中間放置透明隔板，每邊分開最多坐四人，變相讓一家人亦可「同枱食飯」。

酒樓原擬定六人餐 便利一圍分兩枱吃

今年10月1日國慶日假期適逢中秋節，然而受防疫措施如四人「限聚令」等規定，往年人山人海慶祝中秋的情景或不再復見。特首林鄭月娥周二（22日）指，防疫措施會延長七天至中秋節當日。限聚令因此維持四人，餐廳最多四人一桌，桌子之間亦需有足夠距離或有效分隔，多於四人家庭的市民要出外「做節」就分枱用膳。

昇悅集團旗下有龍悅、龍薈等酒樓，集團主席梁志偉坦言對政府安排感失望，亦已就放寬至六人一桌做好準備，包括已製訂好套餐，「客人12個嚟到分兩枱照嗌一圍餸，分好兩枱分量再上菜。」然而當局決定維持四人一桌，梁直言「大亂陣腳，失晒預算！」

梁志偉又指，現時要「臨急變陣」，推出價格約900多元的四人套餐，以及外賣盆菜宴。被問到會否安排節日優惠，他則回應指「仲搞優惠？𠵱家都蝕到『攤攤腰』」。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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▼頤東酒家▼

▼太子始創中心海港酒家▼

▼旺角雅蘭中心迎囍▼

「迎囍」店員：同枱不可分享菜餚

早前曾爆出多宗確診個案的旺角雅蘭中心「迎．潮」繼續停開，而樓下同屬稻香集團的「迎囍」店員則表示，截至周二仍可訂座，如多於四人的顧客可同坐一桌，不過會以隔板分開兩邊，每邊最多四人；而兩邊亦不會分享菜餚，需各自點餐。因此店員指，今年該餐廳不設八人餐，僅得價格888元的四人餐，菜式包括龍蝦、花菇及「龍躉」等。

根據防疫措施，食衞局建議不要搭枱，但非禁止。

太子海港酒家店員則指，現時該餐廳晚上6時半及8時半兩輪仍可訂位，如多於四人入座，則必須分開四人一枱。另外，旺角頤東酒家店員指多於四人入座同樣須分開，但可安排較相鄰的桌椅，店員笑言「唔分開點得，政府會罰錢㗎」。該餐廳提供四人餐及八人餐，價格分別為1,600元及2,000多元；如點八人餐，餐廳會將菜式份量分為兩枱。