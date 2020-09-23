中秋節限聚令｜酒樓料生意減半　一圍分三枱吃　妙法枱枱有雞有魚

本港新冠肺炎疫情持續，中秋節將到，講求人月兩團圓，向來是一家人聚首一堂的日子。然而政府宣布食肆每枱人數上限維持4人，維持至10月1日中秋節。「團圓飯」為中國人重要的傳統習俗，作為不少市民「做節」首選的酒樓變招應對。 開業40多年的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，預料今年中秋節晚市的生意額，相比去年減少一半。限聚令下人圍12人須分開三枱坐，有些菜式可輕易一分三，但雞及魚又如何？他表示，廚師會將大魚斬件平均分配3碟，雞亦會分為兩碟雞脾、一碟由雞背、雞胸及雞翼砌成，令每枱都有雞有魚，並確保每碟魚都「有魚有尾」；顧客如仍想要「全隻」上，則可選擇用三尾小魚及三隻乳鴿代替。

政府決定延長現有的限聚令，倫敦大酒樓維持每枱人數上限4人。（盧翊銘攝）（盧翊銘攝）

（雞）一開三都開到嘅，所謂手工就係咁樣，一樣切得好靚！ 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

↓↓正常一碟全雞↓↓

政府昨日（22日）宣布延長現有的限聚令，食肆每枱人數上限維持4人。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於早前曾有報道指政府或放寬至一枱6人，因此顧客得知消息後，才於昨夜開始訂座，約有10多張4人枱已被預訂。

蘇萬誠預料今年中秋節晚市的生意額，相比去年減少一半。「比預期唔好，以往中秋早兩星期已經有人訂，今次比較特殊，初步估計冇往年咁旺，營業額估計一半啦。」他認為市民受疫情影響，今年中秋或會留在家中做節，亦有可能押後至疫情好轉時慶祝。

↓↓4人限聚令下一雞分三碟↓↓

可3小魚3乳鴿代替大魚及雞

酒樓為配合政府的防疫措施，今年特別推出多個價格不同的4人套餐，而過去12人一枱的套餐則保留兩款。蘇萬誠坦言，套餐每碟餸分開3碟的工序較繁複，例如將大魚斬件平均分配，每碟均有魚頭、魚尾及魚腩，確保碟碟「有頭有尾」，可清蒸或蒜蓉蒸；而一隻雞則分為兩碟各一隻雞肶（雞頭跟其中一碟），另一碟由雞背、雞胸及雞翼砌成。「一開三都開到嘅，所謂手工就係咁樣，一樣切得好靚！」

蘇萬誠續指，做生意須滿足顧客的要求，若顧客不滿雞或魚被斬件上碟，酒樓亦願意提供3尾小魚代替一條大魚，或以3隻乳鴿代替一隻雞，並強調價錢不變。他亦預料有顧客或寧願加單，「客人可能要求加多半隻雞，即係三枱一隻半雞，每枱半隻。」

蘇萬誠坦言，希望疫情緩和後，每枱的人數上限提升至6人（盧翊銘攝）

期望每枱人數上限提升至6人

問到有其他酒樓每枱以透明隔板分開兩邊，變相讓一家人亦可「同枱食飯」。蘇萬誠表示，不認同該處理方法，指應注重衞生的標準，寧願以3枱一組放在較近的距離較易兼顧我。「呢個方法對衞生標準冇咁好，我睇電視見到有啲人將碟餸傳來傳去，覺得冇咁好。」

雖然疫情下酒樓視乎措施見招拆招，但蘇萬誠坦言，希望疫情緩和後，每枱的人數上限提升至6人，每道餸不需分開3碟較為方便，「如果生日要一隻乳豬可以畀半隻，雞亦畀半隻。仲有一圍枱可整齊拍住，滿月酒、生日擺酒都可以繼續做嘛。」

倫敦大酒樓為配合政府的防疫措施，今年特別推出多個價格不同的4人套餐，而過去12人一枱的套餐則保留兩款。（盧翊銘攝）

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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所有中秋宴會的預訂取消

蘇萬誠透露，宴會及酒席佔酒樓中秋節的生意額一半，以往有不少團體如非牟利機構、街坊會等為長者設宴，為他們提供娛樂及增強歸屬感，惟今年的預訂全部早已取消。他推斷，由於長者屬容易受感染的高危人士，故團體不願冒險設宴。此外，正因今年缺乏宴會及酒席，反而騰空人手以應付當日晚市的生意，因此不須聘請兼職。

政府昨日（22日）宣布，延長現有的限聚令，食肆每枱人數上限維持4人。（盧翊銘攝）

20多年來首度停售月餅

疫情的影響並不止於生意額，原來今年是倫敦大酒樓20多年來首度停售月餅。蘇萬誠表示，「倫敦酒樓月餅」一直以來由夥計全手工製作，每年只限量發售約1萬盒。雖然酒樓已預製環保袋及鐵盒，但估計今年的銷情不佳而停售，留待明年中秋節使用。「收入當然少咗啦，約莫200幾蚊一盒月餅，咁差唔多成200萬營業額。」

談到今年中秋的氣氛，蘇萬誠回想起80年代的彌敦道，感慨香港已今非昔比，「以前彌敦道啲牌樓好犀利，當時成萬個鎢絲燈圍滿晒人睇。以前街口一間叫瓊華酒樓，一間叫龍鳳酒樓，大家有賣月餅互相輝映。」他表示，當年旺角山東街最為熱鬧，中秋氣氛濃厚，小孩會收取酒樓的價目表摺紙飛機玩樂，「當時香港物資欠缺，反而仲有中秋氣氛。」