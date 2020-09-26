中秋節｜天文台料驟雨雷暴或礙賞月　明翻東風離岸風力達3號風球

本港近日稍為轉涼，漸感秋意。天文台指一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，預料一道廣闊低壓槽會在下周為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。 根據天文台預報，未來九日亦會多雲有雨；又展望明日（27日）風勢頗大，離岸間中吹強風，風力可達3號風球。另外，下周四（10月1日）除了是國慶日假期外，亦是八月十五中秋節，天文台料當日將間中有驟雨及雷暴，或會阻礙市民賞月。

天文台指，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。預料今日（26日）大致多雲，有一兩陣驟雨；日間短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東風，稍後離岸間中吹強風。展望明日風勢頗大，有幾陣驟雨，隨後兩三日驟雨較多。

天文台料明日（27日）大致多雲，有一兩陣驟雨。氣溫介乎26至29度，離岸間中吹6級風。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即已可達三號風球的風力。市民周日進行戶外活動時要注意安全。

根據天文台預報，未來九日亦會多雲有雨。（天文台網頁截圖）

下周四就是一年一度的中秋節，天文台早前表示，滿月會在中秋節翌晨月落前出現，則10月2日清晨5時05分。然而預料中秋節當日將大致多雲，間中更有驟雨及雷暴，或損市民賞月雅興。

而中秋節翌日的假期（10月2日）起一連四日，天文台亦預測會大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫介乎26至29度，市民外出緊記帶備雨具。