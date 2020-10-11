南海熱帶氣旋風接風　天文台預測或有一個影響本港　周二狂風雷雨

本港連日秋風送爽，惟未來數天料有狂風雷雨。天文台今日（11日）預測，呂宋附近低壓區有機會在短期內於南海中至北部發展成為熱帶氣旋，移向海南島一帶，加上東北季候風影響，本周二、三（12及13日）有大雨及雷暴，離岸吹7級風（強風），即等同3號風球風力。 此外，在正午12時，熱帶風暴蓮花集結在越南中部峴港之東南約170公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過越南中部並逐漸消散。內地中央氣象台指本月中旬，西北太平洋或南海將有2個左右颱風生成，將給南海海域及華南地區帶來風雨影響，即短期合共或有達三個熱帶氣旋。

天文台預測受到熱帶氣旋及東北季候風夾擊，本港周二及三將橫風橫雨。（資料圖片/羅國輝攝）

↓↓南海或有三個熱帶氣風接風↓↓

低壓區將橫過呂宋進入南海

天文台預報，一股東北季候風為華南帶來晴朗及乾燥的天氣，正午時分，本港相對濕度普遍下降至60%左右。同時，一個低壓區為菲律賓呂宋附近帶來不穩定天氣，低壓區有機會在未來一、兩日於南海中至北部發展成為熱帶氣旋，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

在東北季候風及其共同影響下，預料周二、三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪，將吹5至6級東風（清勁至強風程度），進岸間中達7級（強風程度）。6及7級代表平均風力達每小時41至62公里，即3號風球風力。

不過如東北季候風來得猛烈，則天文台會發出「強烈季候風信號」，同樣風力等同3號風球。

受熱帶氣旋及東北季候風影響，本港周二、三有大雨及雷暴。（天文台截圖）

↓↓歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）↓↓

↓↓全球預報系統（GFS）↓↓

料周二及周三風力達3號風球

天文台展望，明日（12日）吹東北風4至5級，晚上離岸間中6級，部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。至周二（13日）及周三（14日），風勢逐漸增強達5至6級，離岸間中7級，密雲有雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大，海面有湧浪，雨勢料持續至周五（16日），周六（17日）起轉吹北至東北風4至5級，部分時間有陽光。

5級為清勁程度風力，6及7級則屬強風程度風力，代表平均風力達每小時41至62公里，即3號風球風力。不過如東北季候風來得猛烈，天文台則會發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，同樣代表風力等同3號風球。