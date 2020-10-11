本港經歷多日陽光普照，天文台下午表示現時位於南海中至北部的低壓區，將會逐漸發展增強，加上東北季候風的共同影響下，本港在周二及三（13及14日）將迎來大雨及雷暴，風勢頗大。根據天文台下午更新的九天天氣預報，這兩日將吹清勁至強風程度（5至6級）的東風，即達3號風球風力；離岸及高地風力達烈風程度（8級），較今早原預計吹強風（7級）程度為高。 天文台預測，該熱帶氣旋大致移向海南島一帶，並於晚上約7時發布一個未有名的熱帶低氣壓移動路徑圖，料其會增強至熱帶風暴，周一（12日）傍晚在本港以南約500公里掠過。 澳門地球物理暨氣象局則預告，一個熱帶氣旋將進入澳門800公里範圍，屆時將考慮發出一號風球。

現時位於南海中至北部的低壓區逐漸發展，加上東北季候風的共同影響下，周二及三（13及14日）將迎來大雨及雷暴。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

10月11日，天文台發布一個未有名的熱帶低氣壓移動路徑圖，料周一傍晚在本港以南約500公里掠過。 (天文台圖片)

東北季候風「加持」致本港大風

秋意漸起，近日東北季候風為本港帶來晴朗及乾燥的天氣。天文台日前已預告位於呂宋附近的低壓區，有可能會在未來一兩日於南海中至北部發展成為熱帶氣旋，至下午確認該熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

現時廣東沿岸正受東北季候風影響。東北季候風可以是「颱風殺手」，但也可為熱帶氣旋「助力」。天文台料在兩個系統的共同影響下，本港周二及三天氣明顯轉差，迎來密雲有雨及有狂風雷暴的天氣，雨勢有時頗大，且海面有湧浪，市區最低氣溫降至攝氏24度；料兩日均吹5至6級東風，離岸及高地達8級，狂風雷暴的天氣料持續至周四（15日）。

根據蒲福氏風級，6級及7級屬「強風」程度，前者平均風速為每小時41至51公里，後者則是52至62公里，達3號風球風力；8級屬烈風，平均風速達每小時63至75公里，即8號風球風力。

↓↓主要氣象機構預測移動路徑圖↓↓

▼ECMWF預測▼

澳門搶先預告會掛1號風球

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋在周二最接近本港，逐漸移向海南島，當日其海平面中心氣壓最低為994 hPa，則可達熱帶風暴程度；其後另一個低壓區或漸形成，近周末移向越南一帶，周六其海平面中心氣壓最低為988 hPa，則可達強烈熱帶風暴程度。

此外，澳門地球物理暨氣象局預測，一個熱帶氣旋目前正在南海東北部迅速發展，預料將進入澳門800公里範圍，屆時將考慮發出1號風球。

▼GFS預測▼

周末有陽光 最低跌至23度

天文台預料本周後期高空反氣旋增強，廣東沿岸雨勢減弱，周五（16日）開始有陽光，周末至下周初則短暫時間有陽光，但市區氣溫稍跌至最低23度，且變得乾燥，最低相對濕度跌至60%。