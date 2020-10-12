天文台上調風力預測　普遍達3號風球上限　周二離岸高地吹9級風

本港近日秋意漸濃，但風季仍未結束，更或會「風接風」，受兩個熱帶氣旋影響。天文台指，位於南海中至北部的熱帶氣旋會在今（12日）、明（13日）兩日大致移向海南島一帶，並逐漸增強。在該熱帶氣旋及東北季候風的共同影響下，明日及周三兩日華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。 天文台料明日普遍則吹東風6至7級，即達3號風球上限；離岸及高地達9級烈風，比早前的預測更高，而周三（14日）初時離岸及高地亦吹8級烈風，兩日風力同樣達8號風球程度。天文台又預測，另一個熱帶氣旋會在接近周末進入及橫過南海中部，並有所增強。

天文台指，有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。在今日正午12時，位於南海中至北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約580公里，即在北緯17.7度，東經116.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強，天文台會在今日下午5時至7時改發三號強風信號。天文台又提醒海面會有湧浪及有大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

至於會否懸掛八號風球？天文台未有直接交代，但從九天天氣預報中可見，明日及周三同樣有雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大。海面有非常大浪及湧浪。明日吹東風6至7級，離岸及高地達9級；周三則吹東風5至6級，初時離岸及高地達8級。根據蒲福氏風級，8級屬烈風，平均風速達每小時63至75公里，即已達8號風球風力。

而鄰近澳門地球物理暨氣象局則預料，今日下午6時至9時發出3號風球可能性為高；而明日清晨至早上發出8號風球的可能性為較低至中等。內地中央氣象台則料，該熱帶氣旋中心將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，並向海南島東部到廣東雷州半島一帶沿海靠近，將於明日晚上在上述沿海地區登陸，屬熱帶風暴級或強熱帶風暴級。其後穿過海南島，趨向越南北部沿海。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋在明日最接近本港，逐漸移向海南島，當日其海平面中心氣壓最低為993 hPa，則可達熱帶風暴程度；其後另一個低壓區或漸形成，料移向越南峴港一帶，周六其海平面中心氣壓最低為989 hPa，則可達強烈熱帶風暴程度。

至於美國全球預報系統（GFS）則同樣預測，該熱帶氣旋明日最接近本港，將移向海南島及北部灣一帶。於周四（15日）則或會另一個低壓區進入南海，料趨向越南峴港一帶，其後移到北部灣。

在本港，天文台指高空反氣旋會在本周後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。周五（16日）起一連四日部分時間有陽光，早晚有一兩陣雨；四日的氣溫則介乎23至29度。