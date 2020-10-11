天文台周一料掛3號風球　東北季候風罕有成助力　梁榮武解構成因

秋意漸濃，天文台周日（11日）晚上發出一號戒備信號，指一個熱帶低氣壓正逐漸逼近本港，料明日（12日）將增強成熱帶風暴，周一（12日）下午至黃昏考慮發出三號強風信號。 以往被視為「颱風殺手」的東北季候風，今次卻少有地成為熱帶氣旋的助力，令本港周二及三有狂風雷暴，離岸及高地風力更達8級。天文台前助理台長梁榮武解釋，今次東北季候風不乾不冷，連同從南半球吹來的西南風，進一步為熱帶氣旋提供旋轉動力。

天文台預測周二及三密雲有雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片 / 李澤彤攝）

中秋過後，本港再迎來「十月風暴」。天文台預測一個熱帶低氣壓明日(12日)進一步逼近本港，並將增強成熱帶風暴。天文台表示，該熱帶低氣壓明日逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在明日稍後逐漸增強，海面會有大浪及湧浪，並會在明日下午至黃昏，考慮發出三號強風信號。

東北季候風加西南風 加強熱帶氣旋反時針轉動

東北季候風過去被譽為「颱風殺手」，今次反而成為熱帶氣旋的助力。天文台前助理台長梁榮武解釋，要成為「颱風殺手」，東北季候風的主要條件是又乾又冷的氣流，但目前仍是秋季初期，天氣不太乾燥，進入南中國海時再遇上和暖海水，令其「變性」無法成為「殺手」。他補充說，東北季候風連同從南半球吹來的西南風，進一步加強熱帶氣旋的反時針方向轉動。換言之，該東北季候風不但沒有破壞熱帶氣旋，更提供旋轉動力。

天文台會在明日下午至黃昏考慮發出三號強風信號。（資料圖片 / 李澤彤攝）

天文台過去曾解釋，「秋颱」容易與東北季候風相關的系統影響，造成多變的路徑和強度變化，即使進入南海後，他們的路徑都可以百花齊放。靠近華南沿岸的秋颱遇上東北季候風，路徑更見飄忽，而熱帶氣旋有可能被東北季候風較涼的空氣所減弱，亦有可能與東北季候風產生共同效應，帶來大風。