浪卡風球｜天文台會否發8號風球？　九天天氣預報疑洩「天機」

熱帶氣旋浪卡逼近！三號強風信號現正生效。天文台預測，浪卡會在今晚（12日）至明早（13日）最接近香港，在本港以南約500公里內掠過，再加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在晚間逐漸增強。 天文台下午預告會在明早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號，但究竟掛定不掛？天文台下午5時發布的「九天天氣預報」提及明日吹東至東北風6至7級，間中8級，離岸及高地達9級，疑洩漏「天機」。8級及9級都屬烈風，平均風速達到時速63至75公里和76至87公里，當中提到在市內都會出現「間中8級」，意味發出8號風球的機率甚高。

東北季候風「加持」 弱風變強風

熱帶氣旋浪卡會在今明兩日大致移向海南島一帶，並逐漸增強。天文台表示，與浪卡相關的狂風驟雨亦會逐漸影響廣東沿岸，會視乎本地風力情況，在明早（13日）日出前，考慮改發八號烈風或暴風信號，呼籲市民明早外出前請留意最新天氣消息。

浪卡只屬熱帶風暴，料最近香港也只保持450公里，為何會威脅香港？天文台指出，在浪卡與東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。東北季候風向來被指是「颱風殺手」，但這次卻助攻，天文台前助理台長梁榮武解釋，東北季候風的主要是又乾又冷的氣流，但目前仍是秋季初期，天氣不太乾燥，進入南中國海時再遇上和暖海水，連同從南半球吹來的西南風，進一步加強熱帶氣旋的反時針方向轉動，換言之，該東北季候風不但沒有破壞熱帶氣旋，更提供旋轉動力。

遇天文大潮卻未必致水浸

天文台高級科學主任李炳華指，明早會是天文大潮，但由於「浪卡」與本港距離較遠，加上「始終都只係熱帶風暴」，而其風暴潮所帶來的水位不會太高。他指，今次風力增強主要是因東北季候風的共同影響，對比早前的熱帶氣旋，「浪卡」導致本港水浸風險較微。惟他強調，明日海面將非常大浪，提醒市民要遠離岸邊。