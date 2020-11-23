東北季候風補充　天文台料下周連續4日最低17度　個別地區14度

一股達強風程度的東北季候風為本港帶來較涼的天氣，早上各區氣溫普遍較昨日（22日）低2至4度。 天文台預測，未來數日普遍晴朗，市區最高氣溫達27度，但隨著頻密的季候風補充抵達沿岸地區，周末至下周初氣溫逐步下降，下周日（29日）起一連四日市區最低氣溫降至17度，天氣乾燥，最低相對濕度跌至40%。 根據天文台分區天氣預報，部份地區如打鼓嶺、石崗、沙田、大埔、將軍澳等，有機會降至僅14、15度。

天文台預測，未來數日普遍晴朗，市區最高氣溫達27度。（資料圖片 / 余俊亮攝）

本港今日（23日）大致多雲，早上有一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風，離岸吹強風。天文台預測，受較乾燥的東北季候風影響，廣東沿岸天色好轉，未來數日普遍晴朗，早晚稍涼。

根據最新九天天氣預報，未來三日早晚多雲，日間大致天晴，市區最高氣溫升至27度，周末天晴乾燥，濕度漸降。

（天文台網頁截台）

踏入周六、日 氣溫由最高25度下降至最低1７度



隨著頻密的季候風補充抵達沿岸地區，周末至下周初氣溫逐步下降，早上清涼。天文台預測，周六（28日）市區最低氣溫回落至一字頭，其後天氣漸轉清涼，下周日起一連四日市區最低氣溫降至17度，當中兩日最低相對濕度降至40%，十分乾燥。下周一風勢亦較大，離岸風間中達6級，即達三號風球風力，其後部分時間有陽光。

天文台分區天氣預報料，下周一(30日)上午個別地區氣溫下降至14度。(天文台網頁截圖)

然而，根據天文台自動分區天氣預報，下周日(29日) 及周一(30日) 本港個別地區氣溫有機會進一步下降，其中石崗及打鼓嶺氣溫低見14度；沙田、大埔、將軍澳、天水圍、屯門等亦最低溫度只有15度。