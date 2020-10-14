浪卡被指不似8號風球　天文台助理台長解釋一主因　導致雨勢不大

較早前熱帶風暴浪卡襲港，天文台昨天（13日）清晨發出8號烈風或暴風信號，坊間有指是次颱風的風勢和雨量並不強烈。 天文台助理台長陳栢緯表示北部空氣太乾導致雨勢不大，預測工具可能有誤差，加上受強烈風勢地方較小，和預測的情況有些差別。他說發出8號烈風或暴風信號主要以公眾安全考慮為先。

（余俊亮攝）

天文台助理台長陳栢緯今天（14日）接受電台節目表示，昨天發出8號烈風或暴風信號是以公眾安全為首要考慮，發出信號前天文台內部曾討論浪卡對本港的風力、雨量分布和烈風形成。

東北季後風和南方熱帶風暴「浪卡」兩股氣流匯聚是秋季颱風，特色是預測會產生大雨，南部風勢比較強，雨勢也不弱，大雨有機會覆蓋本港。他表示，見到預測和實際情況有分別，或因為北部空氣太乾導致雨勢不大，預測工具可能有誤差，加上受強烈風勢地方較小。他說，發出8號烈風或暴風信號主要以公眾安全考慮為先。

陳栢緯指，天文台預料本年風季有4至7個颱風，目前有4至5個，不排除本港踏入11月還有颱風，未來東北季後風將會主導天氣。

前天文台台長林超英早前指，浪卡北面的環流與東北季候風匯合，疊加起來在熱帶氣旋的外圍輕易產生烈風帶，最強的風在氣旋的數百公里外，而烈風帶非常接近本港，只要向北漂移10多公里，維港兩岸就會吹烈風。