天文台料下周初最低17度　日夜溫差達6度　濕度降至45%

受東北季候風影響，本港今早（25日）陽光普照，接近周末氣溫開始逐步下降，至周六（28日）市區最低氣溫跌穿「二字頭」，下周初更進一步跌至攝氏17度，風勢亦較大，日夜溫差達6度。 踏入12月，天文台料多日有陽光，天氣乾燥，料至下周五（12月4日）市區氣溫介乎17至24度。

天文台料下周初明顯轉涼，市區最低氣溫跌至17度。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台表示，乾燥的東北季候風會在未來數天為華南帶來普遍晴朗的天氣，料明日市區最高氣溫達27度，且一連多日有陽光。

受季候風補充影響，接近周末該區氣溫開始逐步下降，下周初風勢較大，早上清涼。天文台預測，周六及下周日天氣十分乾燥，最低相對濕度只有45%，下周初早上清涼，市區最低氣溫跌至17度，日夜溫差達6度。至本月尾聲（11月30日），天文台料晚上有一兩陣微雨，離岸風間中達6級，風勢頗大。

踏入12月，天文台料大致天晴，氣溫未見進一步下跌，市區氣溫介乎17至24度，至下周五重返乾燥天氣，市民早上外出時要注意保暖。

拉尼娜或發展

此外，天文台表示，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部的水溫持續下降。 綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在2020/21年冬季（2020年12月至2021年2月）維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件。

在拉尼娜情況下，赤道太平洋的信風較正常強，海洋表面的暖水被進一步推向西面，赤道太平洋中部及東部的表面溫度則較正常低，對流活動的位置及沃克環流亦隨之改變。