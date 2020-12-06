雙子座流星雨│天文台料12.14或有雲遮擋　本周末有雨兼回暖至23度

本港稍轉涼數日又將回暖，天文台預測隨東北季候風逐漸緩和，本周後期氣溫回升，周四（10日）市區最低氣溫上升至19度，且迎來一兩陣雨，雲量較多；但受季候風補充影響，下周初再度轉涼，至12月中市區最低氣溫降至15度。

另外，本港下周一（14日）凌晨將上演雙子座流星雨，惟天文台預測當日有雲、早晚清涼，或影響當晚看流星雨的景觀。

近日陽光普照，不少市民趁假期外出呼吸新鮮空氣。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

乾燥的東北季候風帶來普遍晴朗的天氣，今早天氣仍然清涼，當中打鼓嶺、大帽山、大老山及昂坪均降至10度以下，市區氣溫則介乎15至22度。

「大雪」回暖市區最高23度

東北季候風會在未來兩三日繼續為廣東沿岸帶來清涼的天氣，明日是二十四節氣中的「大雪」，但本港天氣未見降溫，市區氣溫反而稍稍回升至17至23度，天文台料明日大致天晴，日間乾燥，早上清涼的日子料持續至周三（9日）。



周末至下周初將再度轉涼

隨著季候風逐漸緩和，本周後期氣溫回升，同時雲量較多。天文台料周四及周五（10及11日）均有一兩陣雨，同時氣溫進一步回升至介乎19至23度，氣溫稍回暖。但是，受季候風補充影響，(12日)周末至下周初將再度轉涼，天文台料下周初部分時間有陽光，日間乾燥，早晚清涼，至下周二市區最低氣溫又回落至15度，部分地區更跌至13度。

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雙子座流星雨佳時間是12月14日凌晨約2至3時。（香港太空館圖片）

12.14上演雙子座流星雨 天文台料將受雲層戲遮擋

12月14日凌晨約2至3時將上演雙子座流星雨，香港太空館館長李為君早前表示，流星雨發生時，流星像從星空中某一點（即輻射點）向外散射而出；如天氣情況良好，市民在視野廣闊和較黑暗的郊區，有機會每小時看到約20至30顆流星。然而，根據目前天文台預測，當日受雲層遮擋，日間短暫時間有陽光，早晚清涼，市區氣溫介乎16至20度。