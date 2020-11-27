雙子座流星雨12月14日凌晨上演　每小時或見30顆　冬至木星合土星

即將踏入12月，康文署預告將上演兩場特別天文現象，當中包括12月14日凌晨約2至3時的雙子座流星雨，屆時有機會每小時看到約20至30顆流星；以及12月21日（冬至）下午6時至7時30分的木星合土星，即木星和土星運行至黃經相同的位置，約每20年才出現一次，亦是近400年以來最接近的一次，錯過要再等到2040年。

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雙子座流星雨佳時間是12月14日凌晨約2至3時。（香港太空館圖片）

最佳觀賞時間凌晨約2至3時

雙子座流星雨是今年觀測條件最理想的流星雨之一，在香港觀測流星雨的最佳時間是12月14日（星期一）凌晨約2至3時。香港太空館館長李為君表示，流星雨發生時，流星像從星空中某一點（即輻射點）向外散射而出。如天氣情況良好，市民在視野廣闊和較黑暗的郊區，有機會每小時看到約20至30顆流星。

太空館提醒，觀賞時應遠離光污染，到較黑暗的地方，例如郊區，解釋指光污染大幅減少可見流星的數目，在市區可能整晚也看不見一顆流星，而看到天空的範圍愈大，愈大機會看見流星。

由地球觀看，木星和土星之間的夾角很小，所以視覺上極為靠近；但實際上木星與土星當時仍相距約7.3億公里。（香港太空館圖片）

「木星合土星」每20年一次 今年屬近400年最近

至於木星合土星，是指木星和土星運行至黃經相同的位置，約每20年才出現一次，屬較為少見的天文現象。在12月21日（星期一），木星和土星在視覺上會極為靠近，相隔只有約六角分，大概五分之一個月球大小，市民未必能夠以肉眼分辨出兩顆行星，是近400年以來最接近的一次。

當晚市民可於下午6時至7時30分期間，往西南偏西方向視野廣闊的地方觀賞兩顆行星。市民亦可於12月21日前後一日晚上觀賞兩顆行星，它們仍然非常靠近。李為君提醒市民，下一次木星合土星將於2040年11月5日出現，但兩顆行星相隔超過一度（約兩個月球大小）；直至2080年，木、土兩星才再如此接近。