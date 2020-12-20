天文台今早錄得11.9度創入冬新低　周一冬至料沙田低至10度

乾燥的冬季季候風正影響廣東，為廣東帶來寒氣天氣，天文台今早錄得最低氣溫11.9度，是入冬以來最低紀錄。天文台料受季候風影響，在未來一兩日內陸地區早上仍然寒冷，日夜溫差較大。明日(21日)冬至，天文台預料市區氣溫介乎12度至18度，新界多區包括沙田、大埔及屯門等清晨時份僅得10度，而打鼓嶺則僅得9度。 隨著季候風緩和，展望周四平安夜，當日氣溫稍升至介乎15至18度，聖誕節及拆禮物日，氣溫預料最高溫度回升至19度。

+ 5 + 5 + 5

大帽山最低僅2.1度

冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣，本港天文台今早(20日)錄得最低氣溫11.9度，是入冬以來的最低紀錄；多區低溫天氣寒冷，其中大帽山僅2.1度、昂坪5.5度、山頂8.6度、北潭涌10.1度。

天文台網頁圖片)

(天文台網頁截圖)

天文台料，乾燥的冬季季候風會在未來一兩日繼續影響廣東，內陸地區早上仍然寒冷，日夜溫差較大；天文台料明日(21日)冬至早上寒冷，日夜溫差較大，而清晨時份本港氣溫普遍僅12度以下，打鼓嶺僅9度，大埔、屯門、沙田等清晨亦只有10度。

天文台料明日冬至，本港日夜溫差較大，清晨時份打鼓嶺僅9度，大埔、屯門、沙田等清晨亦只有10度。(天文台網頁截圖)

展望本周中後期，天文台預料一道雲帶會在本週中期覆蓋華南沿岸，該區會有幾陣雨。隨著季候風緩和，週末期間該區氣溫稍為回升；而迎接平安夜及聖誕節，天文台料本港屆時氣溫介乎15至19度，有幾陣雨。

另外，位於南海南部的熱帶低氣壓已命名為科羅旺，在下午三時，科羅旺集結在南沙之東北偏北約40公里，預料向西或西南偏西移動，時速約18公里，移向越南南部一帶。