元朗睇紅葉　大欖郊野公園楓香轉紅　港鐵巴士安排特別班次來往

踏入紅葉季節，元朗大棠的紅葉開始盛放。漁護署今日（11日）更新網頁的「紅葉指數」，大欖郊野公園的楓香林紅葉達C至B級，即葉子由開始變紅及變黃，意味有紅葉可賞了！ 港鐵巴士於12月5日至明年1月17日期間，逢周六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山道。

▼往年楓香林紅葉美景▼

+ 6 + 6 + 6

漁農署逢周五會更新一次「紅葉指數」，分為四級︰A（極紅）、B（紅）、C（黃）及D（綠）。根據今日情報，大欖郊野公園的楓香林葉片為C-B級，則部分綠葉已變紅及黃，

葉子為何轉紅？漁護署解釋，葉的細胞除了含有葉綠素(chlorophyll)外，亦含有呈黃色的胡蘿蔔素(carotenoids)及紅色的花色素苷(anthocyanin)。秋天的天氣乾燥，在寒冷的氣溫及強光的照射下，葉綠素會加速分解，但卻有助葉細胞製造花色素苷，也無損胡蘿蔔素。因此，在秋季會見到一些樹葉轉為黃色及紅色的現象。

在交通方面，市民可於元朗乘港鐵巴士K66號或紅色小巴，在大棠山道巴士總站下車並沿車路步行上山約60分鐘到達楓香林。港鐵巴士於12月5日至明年1月17日期間，逢周六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山道。