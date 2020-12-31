寒潮襲港｜天文台今錄8.1度成2020年最低氣溫　大帽山低見-1.2度

強烈寒潮襲港，天文台總部今早（31日）錄得最低氣溫攝氏8.1度，成為2020年的最低氣溫；新界普遍降至6、7度，而大帽山則跌至零下1.2度。另外，今日亦是近6年來的「最凍除夕」，惟未能打破2013年錄得的7.1度；有記錄以來的最低溫除夕則為1984年及1914年錄得的6.9度。 天文台料未來一兩日廣東沿岸地區持續寒冷，天氣普遍晴朗及非常乾燥。下周初氣溫會稍為回升，然而另一股冬季季候風會在下周中期開始影響華南，氣溫再度下降。接近周末天氣寒冷，下周六（1月9日）市區氣溫最低僅11度。

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今日是2020年最後一日，本港則「凍住」迎接新一年。天文台指受強烈寒潮影響，今早天文台錄得最低氣溫8.1度，是入冬以來的最低紀錄；亦打破今年2月17日錄得10.3度，成為今年錄得的最低氣溫。大埔、上水及元朗等低見約6度，大帽山氣溫更跌穿冰點，僅得零下1.2度。寒冷天氣警告亦繼續生效，天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物。

(天文台網頁截圖)

天文台預測今日天晴及非常乾燥，日間最高氣溫亦僅得13度。吹清勁北風，初時離岸吹強風。展望元旦（1月1日）及星期六（1月2日）天氣仍然寒冷，天晴及非常乾燥。下周初雲量較多，早上氣溫仍然偏低。

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元旦日市區氣溫介乎8至14度

明日（1月1日）就踏入新一年，天文台料明日早晚寒冷，天晴及非常乾燥。氣溫介乎8至14度，大埔及上水等僅5度，而打鼓嶺更將低見4度；相對濕度則為35%至60%。

下周二（1月5日）為廿四節氣中的「小寒」，代表天氣乾燥而寒冷，但還未到冬季最冷的時候。然而天文台料下周二回暖，短暫時間有陽光，早上相當清涼，氣溫介乎15至20度。然而下周四（1月7日）起天氣又轉冷，天文台料大致多雲，有一兩陣雨，早上寒冷。下周六氣溫則介乎11至14度，達寒冷程度。

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