天文台在今日（29日）下午4時20分發出寒冷天氣警告，預料明早跌至12度，未來數日嚴寒，除夕（31日）市區更跌至僅7度，新界地區甚至只有4至5度。 今日日間時分天氣未算寒冷，有電器舖負責人指出，近年冬季天氣漸暖，小型電器店已減少出售電暖爐，部份電器舖甚至不再入貨，主攻日用電子產品，薄利多銷；相反，大型連鎖店電暖爐款式包羅萬有，有售貨員指，因為嚴寒日子不多，顧客對電暖爐需求減少，但浴室寶銷量卻逐年上年，「冬天沖完涼出嚟凍冰冰，愈來愈多人改買浴室寶」。

便攜式浴室寶近年大行其道，因防水不怕水氣，不少家庭都購買浴室寶取代電暖爐。（孔繁栩攝）

《香港01》記者今日到北角及炮台山視察，在渣華道一帶，多間小型電器店已沒有出售電暖爐，有電器舖負責人透露，現時暖爐產品主要在大型電器連鎖店出售，「啲人都係去大電器舖買，所以我哋都少咗入貨。」她指區內小型電器店已較少售賣暖爐，主要與近年天氣漸暖有關，加上今年較遲轉冷，整個冬季銷情平淡，小型電器店改售日用家電為主。

在灣仔及銅鑼灣一帶，偶有小型百貨店出售電暖爐，但款式及貨量少，有售貨員透露，「暖爐用到好多年，而且用幾日又熱返啦，市區真係唔使用咁滯。」

過往寒冷天氣圖輯

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有大型百貨公司售貨員表示，近年顧客主要選購浴室寶為主，部份需要安裝在天花板或抽氣扇位，一些防水式小型浴室寶亦甚受歡迎，「依家好少人買電暖爐，多數人屋企都有一部長用，所以都係用浴室寶，沖完涼出嚟暖好多」。

今日日間時分天氣和暖，有市民表示，家中電暖爐擺放多年甚少開動，相信未來數日可能有用，加上暖爐可以多用幾年，毋須重新購買新暖爐，笑言「凍幾日好快過」。

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