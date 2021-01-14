天文台預料未來一兩日氣溫回升　周日顯著轉冷　下周初最低10度

天文台最新預測現時為廣東帶來寒冷天氣的冬季季候風會在未來一兩日緩和，氣溫回升，本港氣溫料界乎14度至20度。不過，另一股冬季季候風會在下週初影響華南，早上寒冷，料周日（14日），漸轉北風5至6級，氣溫回落至最低12度，接下來兩天天氣寒冷，最低10度。大致天晴乾燥的天氣至少料會持續至周末，其後將有一道雲帶影響帶來雨天。

天文台最新預測。（天文台網頁截圖）

據天文台預測，本港這兩天冬季季候風緩和，氣溫稍回升，周五（15日）氣溫界乎14度至20度，大致天晴及乾燥，但部分地區有煙霞，料周六情況相若，界乎15度至20度，但能見度較低，日間乾燥。

一股冬季季候風會在下週初影響華南，料周日（17日）顯著轉冷，漸轉北風5至6級，氣溫回落至最低12度，接住兩天天氣寒冷，最低10度。

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天晴及乾燥的天氣，料至下周三（20日）起轉為多雲有雨至周末（23日）。一道雲帶會在下週中後期為華南沿岸帶來有雨的天氣。

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