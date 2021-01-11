網傳廣東除夕-2度　將迎史上最冷新年　天文台長一語道破不可能

近日網上流傳一則天氣消息，指「根據國家氣象局預測，廣東省將有史上最冷的春節即將來臨」，預測除夕(2月11日)氣溫低見負2度、最高7度，大年初一(2月12日)即升溫至介乎13至15度，有關預測與2017年「香港史上最冷的春節」的氣溫預報謠言一致。 天文台台長鄭楚明在FB撰文，指出「預報除夕的高溫會較初一的低溫還低6度，這是不可能的」；天文台回覆指暫未能預測14日後的氣溫，也指相鄰日子的氣溫範圍應有重疊，不會出現斷崖式溫差，呼籲市民留意發放的資訊。

指國家氣象局預測：除夕最高7度 初一最低13度

這則低溫天氣消息近日在社交平台及WhatsApp流傳，引述「國家氣象局」預測，指1月底至2月中至少8日最低氣溫跌至零下，相鄰日子溫差甚大，例如除夕氣溫介乎負2度至7度，翌日突「斷崖式」升溫至介乎13至15度。信息聲稱「史上最寒冷的春節來臨」，呼籲市民做好保暖措施。

可能有不少人收到類似的消息，細心一看，可以見到預報除夕的高溫會較初一的低溫還低6度，這是不可能的。 天文台台長鄭楚明在FB撰文

這則消息引來天文台台長鄭楚明在Facebook轉發及提出質疑，指「預報除夕的高溫會低過初一的低溫6度，這是不可能的」。民間氣象組織「地下天文台」台長方志剛亦在Facebook指「起碼都睇下windy既極端天氣預報先作吧」。而中國氣象局亦未見上述信息，也未能預測到新春期間每日氣溫。

天文台台長鄭楚明在Facebook轉發及提出質疑，指「預報除夕的高溫會低過初一的低溫6度，這是不可能的」。（Facebook截圖）

天文台：一眼就知係假

天文台署理高級科學主任李國麟回覆《香港01》查詢時表示，根據天文台目前預報，預測今日及下周初有寒潮襲港，即使是溫度概率預報，今日只能預測到1月25日氣溫。對於網上流傳信息，他稱「一眼就知係假，根本無可能發生」。他以信息上除夕及大年初一的氣溫為例，兩日氣溫預測範圍不會沒有重疊部分，直言是「亂咁寫」，呼籲市民留意天文台資訊。

根據天文台資料，天文台總部唯一一次錄得攝氏零度低溫是1893年1月18日。

根據天文台最低溫度概率預報，至1月25日未見會出現零度低溫。（天文台網站截圖）

2017年曾現相近謠言

翻查資料，2017年亦曾流傳類近天氣預報，但稱是「香港天文台預計今年可能是香港史上最冷的春節，並即時發出預警通報。天文台當年在天氣隨筆以「謠言又來了，智者請小心！」為題，澄清這則信息不是來自天文台，也沒有發出兩星期後逐日的天氣預測。

▼2020年除夕夜大帽山▼