寒潮浪接浪　今輪寒冷天氣似凍過除夕　天文台︰三因素造成

今個冬天寒意甚濃，去年底天文台預告「強烈寒潮」襲港，除夕清晨本港市區低見攝氏8.1度；惟冬季季候風上周襲港，再為本港帶來長達一周的寒冷天氣，上周五（8日）市區最低氣溫進一步降至7.7度，成入冬以來最低溫。 有市民認為，連日的寒冷天氣比上一波寒潮「難頂」。天文台解釋，今次寒潮受冬季季候風及其補充影響，因此令本港持續氣溫偏低；加上雲量較多，及日照時間較短，以及受風寒效應影響，市民倍感寒冷。

港人經歷寒冷的一星期，市區最低氣溫跌至7.7度，成入冬以來最低溫。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

2020年最後兩日，本港受強烈寒潮影響，氣溫急速下降，至去年12月31日市區最低氣溫跌至8.1度，港人在寒冬中倒數，寒冷天氣持續4天。

目前經歷的寒潮，不少市民感覺既漫長，亦感更冷。冬季季候風在1月7日增強，市區最低氣溫跌至10.6度，翌日（8日）更進一步跌至7.7度，成入冬以來最低溫，其後受季候風補充影響，本港氣溫持續偏低，連日最低氣溫在10度以下，而大帽山山頂溫度更長期在冰點徘徊，山上樹木枝葉結冰。天文台預測，冬季季候風影響將持續至明日（13日），其後本港開始回暖，換言之今次寒冷日數長達7天，凍足一周。

▼2020年除夕夜大帽山▼

+ 8 + 8 + 8

受雲帶覆蓋日照時間較少更感寒冷

天文台科學主任伍楚穎接受《香港01》查詢時表示，今次寒潮先後經歷冬季季候風及其補充，致本港氣溫持續偏低，加上去年底的寒潮適逢多日天晴，惟今次本港受一道雲帶覆蓋、日照時間較少，故市民更感寒冷。

兩次的寒潮，離岸及高地風勢頗大，不少市民認為體感溫度較實際溫度更低。伍楚穎解釋是受風寒效應影響。由於大風會加速將人體熱力帶離身體，促進皮膚散熱效能，令人感覺比實際更凍，風速愈高、氣溫愈低（例如身處高地），風寒效應會更為明顯。