天文台特別天氣提示｜今早多區12度或以下　市區明日13度新界寒冷

天文台於今早(6 日)早上8時57分發出特別天氣提示，指一股東北季候風正影響華南沿岸，一道廣闊雲帶亦為廣東帶來幾陣雨。本港今早市區相當清涼，新界寒冷，多處地區氣溫下降至12度或以下。預料今晚及明早氣溫會進一步下降，市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



天文台指出，今早（3月6日）今早本港顯著較涼，大部分地區氣溫較昨日低6度左右。預測市區最低氣溫約14度，新界再低一兩度。最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

展望明日仍有幾陣雨，市區最低氣溫在13度左右，新界部分地區寒冷。週末至下週初氣溫逐漸回升，天色較為明朗。



截至今晨5時40分，天文台錄得15.8度。多區均在15度以下，其中觀塘14.1度、九龍城14.4度，大埔13.9度、上水13.2度；全港以大老山9.6度最為低溫。。



圖為截至3月6日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風今明影響 新界地區寒冷

天文台指出，東北季候風會在今明兩日持續影響廣東，該區氣溫逐步下降。同時，一道廣闊雲帶會為沿岸地區帶來幾陣雨。本周後期廣東沿岸天氣相當清涼，內陸地區寒冷。

隨著季候風在下周初被偏東氣流取代及覆蓋廣東的雲帶逐漸轉薄，該區氣溫逐步回升，天色較為明朗。預料一股海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來潮濕有霧的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月6日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日跌至13度 下周三至周五濕度達100%

根據天文台的九天天氣預報，明日（7日）多雲及有幾陣雨，早上相當清涼，介乎13至16度。周六（8日）仍早上相當清涼，有一兩陣微雨，氣溫稍微回升14至20度。下周日（9日）部份時間天色明朗，進一步回升至16至21度。

下周一（10日）短暫時間有陽光，最低氣溫升至18度。下周二（11日）相對濕度料有95%，與下周三（12日）均沿岸有霧及有一兩陣微雨，最低氣溫分別有20或21度，最高有25度。而下周三起3天，相對濕度更高達100%。其中，下周四（13日）及下周五（14日）大致多雲有雨，沿岸有霧或能見度頗低，最低氣溫20或19度。