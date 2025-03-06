抽濕機開啟時「人能待在房裏」嗎？將濕度設定在「這數值」就可以

許多家庭會使用抽濕機降低空氣中的濕度，特別是在梅雨季或是有霉味的空間都能發揮功效。不過，一直以來都有傳聞「不能跟抽濕機共處一室」之流言，對此，台電於粉專解釋，關鍵在於抽濕機是否可以設定濕度。



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台電於粉專說明，壓縮機式抽濕機為藉由冷媒循環系統將空氣中的濕氣，冷凝成水滴後排至水箱，再將乾燥空氣排出達到抽濕效果。

台電表示，舊式抽濕機並無法設定濕度，濕度太低時可能會使皮膚乾燥不適，所以才會此說法。不過，現在市售之抽濕機已有濕度設定功能，因人體舒適的濕度約為60％，因此僅需將抽濕機濕度設定在55％～65％左右，大家即可在該空間內活動。

台電也提醒，應避免抽濕機在長時間無人或晚上睡眠時間運轉，在不使用時也應拔掉插頭，避免意外發生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：開除濕機時人能待在房間裡嗎？台電曝按下1按鈕就可以！不怕身體乾燥不適】