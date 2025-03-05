預測周一二有雨卻0雨量　天文台撰文解釋失準：雨區較預測偏北

天文台周一（3日）中午發出特別天氣提示，由於受高空擾動影響，預料接近午夜珠江口一帶天氣會轉為不穩定，周二（4日）本港將出現今年首場較明顯的降雨，局部地區有雷暴，不過兩日都「零雨量」，預測失準。



天文台今日（5日）發表網誌解釋，指昨日約5公里半高空的擾動位置較電腦模式的預測偏北，導致強降雨主要出現在廣東內陸地區，又強調電腦預報模式在精確預測強對流、暴雨等天氣上，仍有限制。



廣東昨部分地區雨量超過50毫米、多處有冰雹報告

天文台科學主任今日（5日）以「廣東春雷初響」為題發表新一期《天氣隨筆》，指一道冷鋒昨日緩慢橫過廣東，同時受高空擾動影響，昨日廣東天氣不穩定，有大驟雨及強雷暴，部分地區累積雨量超過50毫米，廣東多處亦有冰雹報告。至於本港昨日未受大雨影響，天色大致多雲。

3月4日實況的500百帕斯卡（離海平面約5公里半）高空擾動位置（左）比歐洲電腦模式預測（右）的較北。（天文台圖片）

天文台：強對流、暴雨等天氣系統有隨機性 精確預測有限制

天文台根據實況分析指，昨日約5公里半高空（500百帕斯卡）的擾動位置較電腦模式的預測偏北，導致強降雨主要出現在廣東內陸地區，雖然雨區伸延至深圳及珠江口西部一帶，與本港頗為接近，但珠江口東部一帶沒有受到很大影響。

天文台又指，雖然近年電腦預報模式的解像度有所提高，但由於強對流、暴雨等天氣系統的發展有隨機性，要精確預測其出現位置，在科技上仍有限制。

廣東地區3月4日的降雨量（左）及雲對地閃電分佈（右）。（天文台圖片）

天文台稱，踏入春季，冷暖乾濕氣團頻密交替，影響華南。春天天氣時而和暖潮濕，但有時仍受東北季候風影響而顯著降溫，天氣乍暖還寒。當向華南輸送的水汽增多時，該區亦會逐漸步入雨季。天文台建議市民，要為雨季來臨做好準備，外出前要留意最新天氣消息。