天氣｜明早寒冷天文台再調低至12度　下周初有陽光最高温升至25度

受東北季候風影響，天文台表示，今早(6日)本港顯著較涼。此外，一道廣闊雲帶正為廣東沿岸帶來幾陣雨。市區天氣相當清涼，新界寒冷，天文台提醒市民今晚氣溫進一步下降，預測明日寒冷，上午11 時30分預報的未來九天天氣，預告明日氣温介乎12度至15度，較之前預測最低及最高氣温再低 1度，有陣雨，雨勢較頻密。展望:周末至下周初氣溫逐漸回升，天色較為明朗。



▼天文台九天天氣預報▼



天文台3月6日11 時30分預報未來九天天氣。(天文台網頁截圖)

天文台於今早(6 日)早上8時57分發出特別天氣提示，指一股東北季候風正影響華南沿岸，一道廣闊雲帶亦為廣東帶來幾陣雨。本港今早市區相當清涼，新界寒冷，多區氣溫下降至12度或以下。預料今晚及明早氣溫會進一步下降，市民請留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

三高地今早錄得10度以下氣温 昂坪低至7.5度

截至早上10時半，天文台在三個高地錄得10度或以下氣溫，當中昂坪7.5度為最低，其次大帽山7.9度、大老山8.2度。另18個地方錄得10至12度，當中荃灣可觀低見10度，山頂最低10.5，向來較凍的北區大隴、打鼓嶺及石崗分別有10.6、10.7及10.9度；上水、屯門、沙田及九龍城也在11至12度之間，天文台總部錄得13.2度，較預測最低14度低一度。

3月6日截至早上10時半各區錄得的最低氣溫。(天文台圖片)

截至今晨5時40分，天文台錄得15.8度。多區均在15度以下，其中觀塘14.1度、九龍城14.4度，大埔13.9度、上水13.2度；全港以大老山9.6度最為低溫。

圖為截至3月6日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台指，東北季候風會在未來一兩日繼續影響廣東，該區天氣寒冷。同時，一道廣闊雲帶會為沿岸地區帶來幾陣雨。隨著季候風在下周初被偏東氣流取代及覆蓋廣東的雲帶逐漸轉薄，該區氣溫逐步回升，天色較為明朗。而一股溫暖的海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來潮濕有霧的天氣。預料東北季候風會在下周後期影響華南，該區氣溫下降。

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▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



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明日及周六仍寒冷 下周三至周五濕度達100%

根據天文台的九天天氣預報，明日（7日）多雲及有幾陣雨，早上相當清涼，介乎12至15度。周六（8日）大致多雲。早上相當清涼及有一兩陣微雨。部分時間有陽光。氣温介乎13至18度。最低及最高較之前預測相差1度及2度。下周日（9日）短暫時間有陽光，氣温回升至16至21度。

下周一（10日）短暫時間有陽光，最低氣溫回升至18度。下周二（11日）相對濕度料有95%，氣温再升至20至25 度。晚上有一兩陣微雨及沿岸有霧。下周三（12日）及下周四(13日) 均沿岸有霧及有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光及温暖，仲乎21至25度。下周三起3天，相對濕度更高達100%。下周五（14日）多雲有驟雨，初時能見度頗低。氣温再下跌至介乎19至23度。