天氣｜明日氣温回升天色較明朗　下周三起温暖潮濕有霧　最高25度

東北季候風正影響廣東。天文台表示，覆蓋沿岸地區的雲帶正逐漸轉薄。本港今日(8日) 日間部分時間有陽光。吹和緩東至東北風，晚上離岸風勢間中清勁。展望 ：未來一兩日氣溫逐漸回升，天色較為明朗。下周中期漸轉溫暖潮濕，沿岸有霧。



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台3月8日11 時30分預報未來九天天氣。(天文台網頁截圖)

天文台表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸被一股偏東氣流取代，該區天色較為明朗，氣溫逐漸回升。而一股海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來溫暖潮濕的天氣。預料另一股東北季候風會在下周末期間影響華南，該區氣溫再度下降及有幾陣驟雨。

▼3月6日 早上相當清涼，多區氣温下降至12度或以下▼



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▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



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下周中期濕度達100%有霧 另一季候風影響後期氣温再跌

根據天文台的九天天氣預報，明日（9日）部分時間有陽光，氣温回升至16至21度。明日起至下周二，相對濕度最高達90%。下周一(10日）短暫時間有陽光，氣溫上升至18至23度。

下周二（11日）起一連三日温暖，最低20，21 度，最高達25 度。下周三(12 日)及下周四(13 日)，相對濕度高達100%。沿岸均有霧。下周五（14日）多雲有雨，初時能見度頗低。氣温下跌至介乎19至23度。

下周六(15日)再跌1度，介乎18至22 度，有幾陣驟雨。大家要注意，隨後一兩日，即3月16日及17日，天文台預料另一股東北季候風會在下周末期間影響，預測最低氣温再跌至16度、15度。早晚天氣清涼。