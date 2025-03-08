天氣｜偏東氣流影響明日最低氣温升至17度　下周三起温暖潮濕有霧

東北季候風正影響廣東。一股偏東氣流亦正逐漸影響廣東東部沿岸。天文台預測明早(9日)大致多雲。最低氣溫約17度，較今早預測的16度高1度，日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望:隨後一兩日氣溫逐漸回升，短暫時間有陽光。下周中期漸轉溫暖潮濕，沿岸有霧。



一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。天文台預測明早(9日)大致多雲。最低氣溫約17度，最高約21度。(香港01記者攝)

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台3月8日下午4時30分預報未來九天天氣。(天文台網頁截圖)

天文台表示，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區氣溫逐漸回升，日間天色明朗。而一股海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來溫暖潮濕的天氣。預料一股東北季候風會在下周末期間影響華南，該區氣溫再度下降及有幾陣驟雨。

▼3月6日 早上相當清涼，多區氣温下降至12度或以下▼



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▼3月2日 晚上霧鎖維港▼



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下周中期濕度達100%有霧 另一季候風影響後期氣温再跌

根據天文台的九天天氣預報，明日（9日）部分時間有陽光，氣温回升至17至21度。明日起至下周二，相對濕度最高達90%。下周一(10日）短暫時間有陽光，氣溫上升至18至23度。

下周二（11日）起一連三日温暖，最低20，21 度，最高達25 度。下周三(12 日)及下周四(13 日)，相對濕度高達100%。沿岸均有霧。下周五（14日）多雲有雨，初時能見度頗低。氣温下跌至介乎19至23度。

下周六(15日)再跌1度，介乎18至22 度，有幾陣驟雨。大家要注意，隨後一兩日，即3月16日及17日，天文台預料另一股東北季候風會在下周末期間影響，預測最低氣温再跌至16度、15度。早晚天氣清涼。