天氣｜今日最高25度　初時有一兩陣微雨　未來數日漸轉潮濕有霧

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（3月11日）大致多雲，初時有一兩陣微雨。早上最低氣溫約19度，日間部份時間有陽光及相當溫暖，市區最高氣溫約25度，新界再高一兩度，吹和緩東風。天文台展望，未來兩三日漸轉潮濕，沿岸有霧。周末期間北風逐漸增強，氣溫開始下降。下周初早晚天氣清涼。



圖為截至3月11日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



周末冷鋒橫過 下周初轉涼

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和並被一股海洋氣流取代，該區日間相當溫暖，本周中後期潮濕有霧。預料一道冷鋒會在星期六橫過華南並為該區帶來驟雨，受隨後的乾燥東北季候風影響，下周初華南沿岸天氣轉涼，天色好轉。

▼3月6日寒冷 多區降至12度或以下▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月11日清晨4時明0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明至周六濕度95%或以上 下周一跌至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（12日）至周六（15日）相對濕度均達95%或以上，周四（13日）及周五（14日）更達100%；連日大致多雲、有微雨或驟雨，最低氣溫均為20度。其中，明日間短暫時間有陽光及相當溫暖，晚上有一兩陣微雨，沿岸有薄霧，介乎20至25度。

下周日（16日）至下周三（19日）均早晚清涼，部份時間有陽光及乾燥。其中下周一 （17日）介乎14至19度；其餘數日則介乎15至20度。