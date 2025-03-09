忽熱忽冷　天文台預測周四最高26度　下周日起一連三日最低15度

天文台今日（9日）下午4時前錄得市區（尖沙咀天文台總部）氣溫最高升至22度，預測未來一兩日本港氣溫回升，部分時間有陽光，本周四（13日）日間升上26度，大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，早晚有一兩陣微雨及沿岸有霧。



天文台預料一股東北季候風會在本周六（15日）抵達華南，氣溫回落，最低18度；隨後由下周日（16日）起一連三日，市區最低15度，日間最高升至20度。



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天文台表示，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和，未來一兩日該區氣溫回升，部分時間有陽光；受海洋氣流影響，本周中期沿岸地區溫暖潮濕，而一道雲帶會在本周後期為廣東內陸帶來驟雨。

周三四和暖沿岸有霧 周四相對濕度100%

九天天氣預報顯示，天文台預測由周一至四（10至13日）吹東風，部分時間有陽光，氣溫逐步回升，預測明日介乎18至23度，其後逐步上升，料周三（12日）最高25度，周四（13日）最高26度。

天文台預測周三晚上有一兩陣微雨及沿岸有薄霧，相對濕度最高95%，周四早晚有一兩陣微雨及沿岸有霧，相對濕度升至最高100%。

天文台3月9日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日先暖後凍，3月16日起一連三日市區最低15度。（天文台圖片）

下周日起一連三日市區氣溫介乎15至20度

天文台預料一股東北季候風會在星期六（15日）抵達華南，下周初本港天氣轉涼，天色好轉，日間乾燥。

周六料吹東風3至4級，稍後北風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎18至23度；但由下周日（16日）開始，氣溫顯著回落，一連三日（16至18日）市區氣溫介乎15至20度，新界再低兩三度，周日吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，到下周一初時離岸及高地間中6級。