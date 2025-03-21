天氣｜下周二至四日間炎熱達28度　季候風到下周六最低又跌至15度

東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗的天氣。天文台表示今日(21 日)陽光充沛及乾燥。下午溫暖。吹輕微至和緩東至東北風。展望：未來兩三日持續天晴乾燥，氣溫逐步回升，但日夜溫差頗大。下周初至中期日間炎熱。根據天文台九天天氣預報、原先預測下周一至三最高氣温達28度，現修訂為下周二至三最高28度。



▼2月13日 本港天色轉好▼



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季候風影響下周後期有驟雨及降溫

天文台指出，隨著東北季候風逐漸緩和，華南沿岸未來一兩日氣溫逐步回升。同時受高空反氣旋影響，該區天色普遍晴朗，日夜溫差頗大。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部分地區能見度較低。而一股東北季候風會在下周後期抵達華南，該區有幾陣驟雨，氣溫下降。

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月21日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二至四炎熱最高28度 下周六最低跌至15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（22日）至下周三（26日）均大致天晴，其中明日至下周一（24日）均日間相當溫暖乾燥。明日氣温介乎17至26度。下周日(23日)及下周一(24 日)均介乎18至27度。

下周二（25日）至下周四（27日）日間炎熱，局部地區能見度較低。最低氣溫從周一最低18度，逐日升至周四的23度；最高氣溫連日均為28度。其中下周四有一兩陣驟雨。

下周五（28日）漸轉吹東北風4至5級，大致多雲，氣温回落，最低跌至19度，最高25度。下周六（29日）及下下周日(30日) 均大致多雲有雨。下周六天氣轉涼，氣温下跌、最低15度，較早一日的最高氣温相差10度。隨後周日早上仍清涼，氣温微升至16至21 度。