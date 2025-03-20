春分2025日夜温差大　下周如坐過山車　炎熱達28度四日後急跌9度

今日（20日）為二十四節氣春分，香港天文台指乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣。吹和緩東至東北風。最高氣温25度。展望明日（21日）天晴乾燥，早上清涼。周末期間持續晴朗，氣溫進一步回升。下周初至中期日間炎熱。



今日(3月20日)為二十四氣節的春分，天文台指乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗的天氣。(李秋玲攝)

下周初至中期風勢微弱 部分地區能見度較低

天文台指出，隨著東北季候風逐漸緩和，華南沿岸未來兩三日氣溫逐步回升。同時受高空反氣旋影響，該區天色普遍晴朗，日夜溫差頗大。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部分地區能見度較低。而一股東北季候風會在下周後期抵達華南，該區有幾陣驟雨，氣溫下降。

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下周初至中期風勢微弱 部分地區能見度較低

天文台指出，隨著東北季候風逐漸緩和，華南沿岸未來兩三日氣溫逐步回升。同時受高空反氣旋影響，該區天色普遍晴朗，日夜溫差頗大。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部分地區能見度較低。而一股東北季候風會在下周後期抵達華南，該區有幾陣驟雨，氣溫下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至今早(20日)11 時30分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一至四最高28度 下周五最低氣温19度

根據天文台的九天天氣預報，明日（21日）至下周日（23日）均天晴乾燥。介乎17至25度。周六（22日）及周日相當溫暖，最低氣溫18度，最高分別是26度及27度。一連數天相對濕度最低為40%。

下周一（24日）至下周四（27日）均天晴，日間炎熱，最高氣温均28度，局部地區能見度較低。下周一最低氣溫19度；下周二(25日）起，最低氣温逐日上升，分别20度，22度及23 度。

下周五（28日）起氣温再度下跌，最低與早一日最高氣温相差9度。預測當日大致多雲，轉吹東北風，有幾陣驟雨，下周六(29日) 再跌至17度，最高21度。