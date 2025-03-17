天秀墟吹冧攤檔｜東華：70多檔受影響　10多檔損毀嚴重帳篷不合規

上周六（15日）下午香港風雲色變，天文台一度發出黃色暴雨落告信號，天水圍一帶遭強陣風吹襲，除天瑞邨有工人被困吊船、如「海盜船」半空狂搖外，東華三院天秀墟攤檔亦不能幸免，有帳篷被吹剩「光禿」骨架，有商戶形容「似打10號風」。



東華三院回覆查詢時指，全部檔戶的組合屋結構未有受損，有70多檔戶的貨物被沾濕、太陽傘遭吹走等；其中損毀情況較嚴重的10多個檔位，是自行安裝不合規格的帳篷或帆布被吹起、下塌。院方會繼續與受影響檔戶保持聯繫，提供適切協助，協助維修受損的合規裝置，跟進處理違規設備。



商戶自行搭建的簷篷被吹反，事後需處理。（王譯揚攝）

東華三院表示，該院是天秀墟的營運管理機構。由於天秀墟是戶外墟市，因此院方向檔戶提供的組合屋，裝設置了伸縮式帳篷，同時容許檔戶擺放活動式座地太陽傘，以優化經營環境。

如東華三院提供的設施有損毀，院方將協助檔戶維修或更換。至於檔戶自行安裝的不合規帳篷或帆布等物品，基於潛在安全風險，檔戶應盡快妥善處理及移除，以確保其他檔戶、公眾人士之安全。院方稱，一直透過不同途徑與檔戶保持緊密溝通，包括利用手機即時通訊軟件，以恆常發布資訊、跟進檔戶的需要，提供適時支援；在緊急情況下，更有效發揮效能。

+ 1

有關上周六（15日）天氣突變事故，東華三院表示，天秀墟職員因應天文台於當日下午1時35分發出的特別天氣提示，當日下午2時即時巡視，並特別提醒檔戶作好防風準備及注意安全；又透過手機即時通訊軟件，先後兩次發出短訊，提示檔戶必須將檔位所有危險物拆除，以確保安全。天秀墟職員同時知會檔戶取消計算及記錄當日及翌日之營業率，期望利用彈性安排，以免檔戶因留守檔位而造成危險。

事後，天秀墟職員視察情況及協助檔戶處理善後工作。院方發現全部檔戶的組合屋結構未有受損，而出現問題的70多檔戶，主要是貨物被沾濕、太陽傘吹走等；其中損毀較嚴重的10多個檔位，是自行安裝、不合規格的帳篷或帆布被吹起甚至下塌。

東華三院表示，職員會繼續與受影響檔戶保持聯繫，以提供適切協助，並盡快維修受損的合規裝置，跟進處理違規設備。

+ 1

事發在上周六下午，有商戶向《香港01》表示，天色突然轉黑，「個天唔掂」、「似打10號風」，已心知不妙，故即時疏散顧客，「快啲走，如果唔係好危險，同走鬼無分別」、「即刻走入去匿埋，唔敢向出面，爛咗由佢爛，最緊要自己安全」。她亦即時走避，來不及收拾貨物及攤位。10分鐘內強風吹過，三分之二的攤檔遭受強風波及，有不同程度的損毀，部分已在入黑前修復完成。

該商戶續指，天秀墟平均每年都有3至5次突發事件，對此類情況已習慣，不過她仍擔心大風時殘枝亂飛，打中在附近遊玩的小朋友，亦擔心顧客光顧時會受傷。記者到現場了解，發現一片凌亂，仍有商戶忙於執拾。在天秀墟賣乾貨約10年的洪小姐稱，由於商戶可用空間僅2米乘2米，撇除擺貨及職員站立，其貨物不夠位置，故商戶會將貨物放在店外，以自行搭建的簷篷遮蓋。

現場所見，一些由東華三院設置的帳篷沒受波及。洪小姐指，過往商戶曾提議東華三院負責提供帳篷，「唔會食風同咁應」，又可以在意外時及時收起擺放後巷，不用每次意外後自費維修，惟管方指涉及僭建而拒絕。