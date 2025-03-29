寒冷天氣警告生效｜天文台調低預測至市區明早12度　新界低一兩度

東北季候風影響，溫度預測低處未算低。天文台在今晚（29日）9時45分發出寒冷天氣警告，預測明日（30日）天氣寒冷，進一步調低預測明日市區最低氣溫至約在12度左右，新界會再低一兩度。



天文台在今晚（29日）9時45分發出寒冷天氣警告，預測明日（30日）天氣寒冷。(資料圖片/夏家朗攝)

一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸，同時，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。香港天文台晚上9時45分發出寒冷天氣警告，預測本港明日天氣寒冷。明日市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低一兩度。

3月29日晚上天文台發出寒冷天氣警告，最新預測3月30日市區最低12度。（天文台網頁）

天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。預計隨後一兩日早上清涼，下周中後期天色好轉，氣溫逐步回升。

3月29日晚上天文台發出寒冷天氣警告，並提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物。（資料圖片/(夏家朗攝)）

▼3月6日 早上相當清涼，多區氣温下降至12度或以下▼



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▼2月28日 天水圍公園梅花開▼



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▼3月2日 晚上霧鎖維港▼

