寒冷天氣警告生效｜天文台調低預測至市區明早12度 新界低一兩度
撰文：陶嘉心
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東北季候風影響，溫度預測低處未算低。天文台在今晚（29日）9時45分發出寒冷天氣警告，預測明日（30日）天氣寒冷，進一步調低預測明日市區最低氣溫至約在12度左右，新界會再低一兩度。
一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸，同時，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。香港天文台晚上9時45分發出寒冷天氣警告，預測本港明日天氣寒冷。明日市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低一兩度。
天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。預計隨後一兩日早上清涼，下周中後期天色好轉，氣溫逐步回升。
▼3月6日 早上相當清涼，多區氣温下降至12度或以下▼
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▼2月28日 天水圍公園梅花開▼
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▼3月2日 晚上霧鎖維港▼
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