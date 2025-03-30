寒冷天氣｜多區早上氣溫跌至12度或以下 周二起回暖 下周達27度
撰文：陶嘉心
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一股清勁的東北季候風會在今明兩日為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，本港今早（30日）多處地區氣溫下降至12度或以下，有一兩陣雨。隨着季候風逐漸緩和及被一股較乾燥的偏東氣流取代，本週中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升，日間溫暖。
東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。本港今早（30日）多處地區氣溫下降至12度或以下。本港地區今日天氣預測多雲，有一兩陣雨，天氣寒冷。吹和緩至清勁北至東北風。展望未來一兩日早上清涼。本週中後期天色好轉，氣溫逐步回升。
天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。
▼3月6日 早上相當清涼，多區氣温下降至12度或以下▼
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▼2月28日 天水圍公園梅花開▼
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▼3月2日 晚上霧鎖維港▼
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