寒冷天氣｜多區早上氣溫跌至12度或以下　周二起回暖　下周達27度

一股清勁的東北季候風會在今明兩日為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，本港今早（30日）多處地區氣溫下降至12度或以下，有一兩陣雨。隨着季候風逐漸緩和及被一股較乾燥的偏東氣流取代，本週中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升，日間溫暖。



天文台錄得今早（30日）多區氣溫跌至12度或以下。(資料圖片/夏家朗攝)

東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。本港今早（30日）多處地區氣溫下降至12度或以下。本港地區今日天氣預測多雲，有一兩陣雨，天氣寒冷。吹和緩至清勁北至東北風。展望未來一兩日早上清涼。本週中後期天色好轉，氣溫逐步回升。

3月29日晚上天文台發出寒冷天氣警告，最新預測3月30日市區最低12度。（天文台網頁）

天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。

▼3月6日 早上相當清涼，多區氣温下降至12度或以下▼



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▼3月2日 晚上霧鎖維港▼

