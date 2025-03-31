3月寒潮｜天文台料周二愚人節市區13度　周五清明節回暖最高25度

東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，寒冷天氣警告現正生效。天文台指，本港今日（31日）天氣大致多雲，早晚有一兩陣微雨。早上寒冷，吹和緩北至東北風。截至早上11時，市區氣溫約14.1度，新界多區如沙田、大埔、上水、打鼓嶺、屯門等則低於12度。展望明早氣溫仍然偏低，日間氣溫回升。隨後一兩日及清明節日間大致天晴及乾燥，天氣溫暖。



東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，寒冷天氣警告現正生效。(資料圖片)

新界多區不足12度

天文台指，東北季候風會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，該區天氣仍然寒冷。隨著季候風逐漸緩和，本週中後期廣東沿岸氣溫回升。同時，一股乾燥的偏東氣流會影響中國東南沿岸，該區天色普遍晴朗，日間溫暖。

本港今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨。早上寒冷。吹和緩北至東北風。市區氣溫約14.1度，預計最低氣溫大約12度，最高氣溫約16度；新界地區如沙田、大埔、上水、屯門等則低於12度。

(天文台網頁截圖)

(天文台網頁截圖)

本周中後期回暖 清明節最高氣溫料約25度

天文台展望明日氣溫仍然偏低，最低氣溫大約14度，最高氣溫19度。早上有一兩陣微雨及相當清涼，下午短暫時間有陽光。其後氣溫逐步回暖，周五清明節料最低氣溫20度，最高氣溫為25度。部分時間有陽光。日間溫暖及乾燥。