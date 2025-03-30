3月寒潮｜天文台調低周一天氣預測　市區12度、北區大埔10度以下

【天氣】寒冷天氣警告仍然生效，天文台今日下午調低明日（31日，星期一）天氣預測，將市區（天文台尖沙咀總部）最低氣溫由13度降至12度，日間維持料回升至最高16度；分區天氣預報顯示，明早7時北區及大埔氣溫失守10度。



天文台自1999年12月推出寒冷天氣警告以來，罕有在3月底至4月初發出寒冷天氣警告，這次是同一季度次晚發出，最遲一次是在2007年4月3日晚上發出，至4日中午止，生效14小時15分。



▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼



大帽山下午曾降至4.5度

東北季候風正影響廣東沿岸，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。今日寒冷，截至晚上8時半，天文台錄得市區最低12.7度。

北區的打鼓嶺及大隴最低10.2度，上水也低見10.7度，大埔低至10.7度，流浮山也曾跌至10.9度。最低為大帽山，中午過後曾急跌2度，至約6度，其後再逐跌，到4時許降至4.5度，比山腰的荃灣可觀（最低8.5度）及山腳荃灣城門谷（11.7度）有明顯差別，但之後半小時內抽升回至8度。

3月30日截至晚上8時半各區錄得的最氣溫。（天文台網頁截圖)

天文台3月30日下午4時半更新九天天氣預報，調低3月31日市區氣溫預測1度，料最低12度。（天文台網頁截圖)

自動分區天氣預報顯示，3月31日上午7時，市區最低12度，北區及大補低於10度。（天文台網頁截圖)

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼

