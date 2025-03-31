寒冷天氣｜今早多區不足12度　早晚有一兩陣雨　明早氣溫仍偏低

寒冷天氣警告生效。天文台今晨（3月31日）指出，東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣。本港今早大部分地區氣溫在12度或以下。 天文台預測，本港今日大致多雲，早晚有一兩陣雨。早上寒冷。日間最高氣溫約16度。吹和緩北至東北風。



截至今晨6時00分，天文台錄得13.4度，黃大仙僅12.4度、深水埗12.1度。新界多區12度以下，其中沙田11.5度、大埔10.6度、上水10.7度、打鼓嶺10.4度，全港以昂坪的7.5度最為低溫。天文台展望，明日（4月1日）早上氣溫仍然偏低，日間氣溫回升。隨後一兩日及清明節（4日）日間大致天晴及乾燥，天氣溫暖。



圖為截至3月31日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼



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季候風逐漸緩和 將受乾燥偏東氣流影響

天文台指出，東北季候風會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，該區天氣仍然寒冷。隨著季候風逐漸緩和，本周中後期廣東沿岸氣溫回升。同時，一股乾燥的偏東氣流會影響中國東南沿岸，該區天色普遍晴朗，日間溫暖。

圖為天文台截至3月31日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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周三回暖最低17度 清明節最高25度

根據天文台的九天天氣預報，明日（4月1日）大致多雲，早上有一兩陣微雨及相當清涼。下午短暫時間有陽光，介乎14至19度。周三（2日）至周六（5日）乾燥，其中周三及周四（3日）大致天晴，周三料介乎17至23度。

周四至下周二（8日）均溫暖，其中周五（4日）清明節及周六（5日）部份或短暫時間有陽光，料介乎20至25度。下周日（6日）至下周二均大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫最低介乎21或22度，最高達26度或27度。