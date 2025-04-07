天氣｜今日大致多雲最高24度　未來數日漸轉潮濕有驟雨　日間溫暖

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋廣東西部。天文台預測，本港今日（4月7日）大致多雲。早上最低氣溫約19度，日間部份時間有陽光，最高氣溫約24度。吹和緩偏東風。天文台展望，未來數日短暫時間有陽光，天氣漸轉潮濕，日間相當溫暖。



圖為截至4月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周中後期能見度頗低 日間相當溫暖

天文台指出，一股偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區天色較為明朗。而本周中後期沿岸地區風勢較弱，部份地區能見度頗低，日間相當溫暖。同時，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。預料一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。隨著該低壓槽遠離沿岸地區，下周初驟雨減少。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月7日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周三起連日多雲有驟雨 周六料有幾陣雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）短暫時間有陽光，料介乎20至25度。周三（9日）至下周日（13日）均大致多雲有驟雨。周三至周五（11日）日間短暫時間有陽光及相當溫暖，均介乎21至26度，周三及周四（10日）能見度頗低，周五初時能見度較低。周六（12日）間中有驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴，料介乎21至25度。下周一（14日）及周二（15日）短暫或部份時間有陽光，均在20至25度之間。