天文台料未來九天有驟雨　下周中期短暫有陽光　相當温暖最高27度

今日（4月4日）為清明節。天文台表示，一股乾燥的偏東氣流正影響廣東沿岸。本港預測本港部分時間有陽光，天氣乾燥。稍後漸轉多雲。吹和緩至清勁東風，初時高地間中吹強風。展望明日(5 日)大致多雲，有一兩陣驟雨。隨後一兩日短暫時間有陽光。下周中期日間相當溫暖。



▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



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天文台指出，一道雲帶會在未來兩三日覆蓋華南地區，該區有幾陣驟雨。預料下周中期廣東風勢微弱，能見度較低，日間相當溫暖。受高空擾動影響，下周後期華南沿岸有幾陣驟雨，而內陸地區可能有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月4日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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下周中期日間短暫有陽光 相當溫暖

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）及周日（6日）大致多雲及有驟雨，最低均19度，最高分別23及25度。相對濕度高達95%。

下周一（7日）日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，料在19至25度之間。下周二（8日）至下周五（11日）日間相當溫暖，下周二料介乎20至26度。初時有一兩陣驟雨。下周三（9日）及下周四(10日)均局部地區有驟雨，能見度較低。下周三氣温料在20至26度之間。下周四上升至21 至27度。

下周五(11日) 有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。氣温料介乎22至27度。下周六(12日)及隨後周日(13 日)均大致多雲及有幾陣驟雨。氣温稍回落至最低21、20 度。最高25 度。