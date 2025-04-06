家中浴室環境潮濕，若是沒有維持乾燥的習慣，磁磚、地板、天花板等地方都容易產生霉菌。



近期就有網友因為天花板發霉而感到相當困擾，對此，不少內行人提供防霉與除霉方法。

天花板潮濕發霉怎清潔？1好物不用刷根除陳年黑斑 5分鐘乾淨如新（01製圖）

天花板潮濕反覆發霉怎麼清？點圖放大看看過來人的建議：

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一名網友在mobile01以「浴室天花板去霉方式建議」為題發文表示，他在幾個月前，就發現浴室天花板有發霉產生的小黑點，雖然一開始用濕布就可擦去，也會放一台抽濕機，洗完澡就抽風加乾燥，但最近一看又長出來了，而且感覺更嚴重，上網查到有人說可以用漂白水敷，但天花板往上敷似乎有點難度，因此想尋求解決辦法。

問題一出，網友們紛紛回應：

「看你是那一種天花板主要是用一層保護膜隔開，水泥就直接刷防霉漆」

「洗澡中或洗完，抽風是正確的，還需要人把牆壁、地板水拖乾，再來關門窗，關抽風扇，開抽濕機，把濕度降到底50以下，沒有其他方式比這快速有效」

「臭氧機，每週找一天，洗完澡後開啟30分鐘，浴室濕度愈大，除霉效果愈好」



事實上，先前在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中，就有不少網友遇過相同問題，並推薦使用除霉清潔劑：

「家裡都會準備個幾罐放著，睡覺前噴一下，隔天早上醒來，連刷都不用，就非常乾淨了」

「廁所噴完放5分鐘沖掉就乾乾淨淨」

「清完前後對比差超多！完全不需要用力，擦完整個乾淨很多，看了很舒服」



但想要完全避免發霉問題，保持浴室乾燥才是根本之道，例如使用抽濕機或電風扇：

「我家裡浴室地板有水就會掃一掃，掃到不會濕答答的，門要打開通風，非常有差，天花板就不易長霉也沒啥霉斑」

「我都建議定期打掃的客人放一台抽濕機，連續24小時除濕能解決發霉的問題，不然霉菌清乾淨後，一潮濕一個禮拜又開始發霉了」

「每天洗完澡抽濕機開2小時，除了刷水垢，我真的沒刷過霉菌」



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：天花板潮濕反覆發霉怎麼清？內行用1好物「不用刷根除陳年黑斑」，5分鐘乾淨如新】