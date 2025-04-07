天文台料周三起連五天有雨　潮濕及相當溫暖　冷鋒到周六又跌7度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測本港今日（7日）部份時間有陽光。吹和緩偏東風。展望未來數日短暫時間有陽光，天氣漸轉潮濕，日間相當溫暖。



▼3月3日 海霧穿過昂船洲大橋▼



本周中後期風勢較弱 能見度頗低

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日緩和，隨後兩三日該區風勢較弱，天氣潮濕，部份地區能見度頗低，日間相當溫暖。同時，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。一道低壓槽會在接近周末在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。受乾燥的大陸氣流影響，下周初廣東驟雨減少，天色好轉，氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月7日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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周三起連日多雲有驟雨 周六料有幾陣雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）部份時間有陽光，料介乎20至25度。周三（9日）至下周日（13日）均大致多雲有驟雨。周三至周五（11日）日間短暫時間有陽光及相當溫暖，周三晚上能見度較低，周四及周五則早晚能見度頗低。周三及周四均介乎21至26度，周五氣温上升、介乎22 至27度。

周六（12日）間中有驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴，氣温下降，最低料20度，與早一日最高氣温相差7度。最高氣温下降至24度。下周日(13日)仍有驟雨，日間短暫時間有陽光。氣温進一步跌至介乎18至23度。

下周一（14日）部分時間有陽光，日間乾燥、相對濕度最低 55%，氣温料回升至19至25度。下周二(15 日) 日間相當温暖、介乎20至26度。下周三（16日）部份時間有陽光，維持在20至25度之間。