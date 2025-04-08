天文台料冷鋒周六過境一日降8度　有驟雨狂風雷暴　周日市區18度

Coldplay演唱會本周六（12日）進行壓軸一場，當日觀看市民要特別留意天氣。天文台預測一道低壓槽會在接近周末在華中形成，並發展為一道冷鋒，預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區；天文台預測市區（天文台尖沙咀總部）氣溫會由周五日間最高攝氏27度，到周六降至最低19度，翌日（13日，下星期日）低見18度。



天文台今日(8)預測未來兩三日天氣潮濕，日間相當溫暖，有一兩陣驟雨。

星期三至五料潮濕 市區日間最高至27度

天文台指一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區，本港今日（8日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，吹輕微至和緩偏東風。

根據天文台九天天氣預報，明日（9日，星期三）至周五（11日）天氣潮濕，日間相當溫暖，相對濕度介乎65%至95%，市區氣溫介乎22至27度，大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。

▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼



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周六日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴 深夜氣溫19度

天文台表示，一道低壓槽會在接近周末在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。

根據預報，周六天氣變化甚大，先吹南風4級，稍後轉北至東北風5級，離岸及高地間中6級；多雲及間中有驟雨，初時有霧，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。隨着冷鋒過境，市區氣溫會由前一日最高27度，到周六深夜逐漸降至19度，翌日（20日，星期日）再降至18度。

自動分區天氣預報顯示，市區周日可能降至17度，而新界地區清晨再底兩三度，打鼓嶺最低14度，其他區則主要降至15度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月8日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台預測受乾燥大陸氣流影響，下周初廣東驟雨減少，天色好轉。下周一（14日）大致天晴。日間乾燥，氣溫回升至介乎19至25度，下周二至四（15日至17日）回升至2字頭，市區氣溫介乎20至25度。

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼

