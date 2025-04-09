天氣｜今日局部地區有驟雨　早晚有薄霧　日間最高26度

廣東沿岸風勢微弱，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（4月9日）大致多雲，局部地區有驟雨，早晚有薄霧。早上最低氣溫約22度。日間短暫時間有陽光及相當溫暖，最高氣溫約26度，相對濕度最高95%，吹微風。



天文台展望，未來一兩日潮濕及有薄霧，日間相當溫暖。星期五（11日）部份時間有陽光。星期六（12日）初時有霧，日間驟雨及狂風雷暴，稍後北風增強。隨後一兩日氣溫下降，天色好轉，日間乾燥。



圖為截至4月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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未來一兩日潮濕溫暖 周末冷鋒橫過

天文台指出，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來潮濕及有薄霧的天氣，日間相當溫暖。同時，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。

一道低壓槽會在接近周末在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。受乾燥的大陸氣流影響，下周初廣東驟雨減少，天色好轉，氣溫下降

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月9日部份晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月26日 天晴溫暖，尖沙咀海旁春日和暖▼



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至周日均多雲有驟雨 周六有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（10日）至下周日（13日）均大致多雲有驟雨，明日及周五（11日）早晚有薄霧，日間部份時間有陽光及相當溫暖，最低氣溫分別23及23度、最高分別為26及27度。

周六（12日）間中有驟雨，初時有霧，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，氣溫回落至19至24度。下周日（13日）仍有一兩陣驟雨，日間漸轉天晴及乾燥，氣溫料在18至23度之間。

下周一（14日）及下周二（15日）大致天晴、日間乾燥；下周三（16日）及下周四（17日）部份或短暫時間有陽光，連日最低氣溫為19或20度，最高約25及26度。