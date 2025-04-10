天氣｜今有驟雨薄霧最高26度　明仍潮濕溫暖　周六狂風雷暴漸降溫

廣東沿岸風勢微弱。本港今早（4月10日）有薄霧，橫瀾島的能見度下降至5000米以下。天文台預測，本港今日（4月10日）大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。早上最低氣溫約22度。日間短暫時間有陽光及相當溫暖，最高氣溫約26度，相對濕度最高95%，吹輕微至和緩偏南風。



天文台展望，明日（11日）仍然潮濕及有薄霧，日間相當溫暖。星期六（12日）日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，氣溫逐漸下降。隨後一兩日大致天晴及乾燥，早上氣溫降至18度左右。



圖為截至4月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



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周末冷鋒橫過 下周初早上稍涼

天文台指出，一股偏南氣流會在今明兩日為廣東沿岸帶來潮濕及有薄霧的天氣，日間相當溫暖。同時，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。

而一道低壓槽會在明日在華中形成，並發展為一道冷鋒。預料該冷鋒會在星期六橫過廣東，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區。受乾燥的大陸氣流影響，下周初廣東驟雨減少，天色好轉，早上稍涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月10日部份晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖維港東部混入大霧中▼



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至周日均多雲有驟雨 下周日最低18度

根據天文台九天天氣預報，明日（11日）至下周日（13日）均大致多雲有驟雨。明日早晚有薄霧，日間部份時間有陽光及相當溫暖，介乎23至27度。

周六（12日）間中有驟雨。初時有薄霧，日間驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，氣溫回落至19至24度。下周日（13日）仍有一兩陣驟雨。日間大致天晴及乾燥。氣溫料在18至23度之間。

下周一（14日）及下周二（15日）大致天晴、日間乾燥；下周三（16日）及下周四（17日）部份或短暫時間有陽光，連日最低氣溫為19或20度，最高約25及26度。下周五（18日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫進一步升至22至26度。