預計周末驟雨較多及有狂風雷暴　天文台：離岸及高地陣風可達8級

受偏南氣流影響，廣東地區天氣漸轉潮濕。預料未來一兩日本港早晚有薄霧，日間相當溫暖。



週末期間華南將迎來顯著的天氣轉變。預料一道低壓槽會在星期五於華中形成，隨後逐漸發展為冷鋒，並在星期六（4月12日）橫過廣東。

在這次天氣過程，大氣中層的西風槽深至廣東沿岸，而且低層切變線顯著（圖一）。

圖一：星期六（4月12日）大氣各層的配置有利對流發展。（香港天文台授權使用）

配合槽前急流及高空輻散等這連結會以新視窗打開。有利條件，強對流會伴隨這次冷鋒過境，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響沿岸地區（圖二），局部地區雨勢較大。

圖二：歐洲集合預報模式顯示星期六（4月12日）珠江口一帶日間閃電概率頗高。（香港天文台授權使用）

此外，冷鋒前沿可能有颮線生成，而颮線是指由多個雷暴單體組成的窄長強雷雨帶。一般而言，颮線向沿岸推進速度較快，有機會比冷鋒更早到達該區，它所經之處會有強陣風或猛烈陣風，風向會突變而且風速急增，有時亦會夾雜著冰雹，而今年3月15日影響本港的強烈狂風雷暴正是由颮線（俗稱為西北「石湖風」）所引起（圖三）。但這類中尺度天氣系統的出現有隨機性，其出現時間及影響地點仍有不確定性。

圖三：在3月15日下午3時15分左右，颮線逐漸影響本港，長洲及流浮山分別錄得10及11級的猛烈陣風。（香港天文台授權使用）

另外，星期六除了可能有強對流引致的強陣風或猛烈陣風外，冷鋒過境後北風亦會增強，離岸及高地陣風可達8級。大家應綁緊容易被風吹倒的物件，並在雷暴發生時避免停留在空曠地方。當預料颮線有較大機會影響本港時，天文台會儘早向市民發放特別天氣提示，提醒市民可能出現大雨、雷暴、強陣風，甚至冰雹等的時間。

雖然各電腦模式均預測此次冷鋒過程會令廣東沿岸出現強對流天氣，但是對於中層的西風槽影響強度和位置的評估，以及降雨持續的時間仍有分歧（圖四）。

圖四：各電腦模式的二十四小時累積雨量預報圖可見，歐洲及人工智能電腦模式「AIFS」預測較強雨區星期六會集中在廣東內陸，而星期日會停雨，但英國電腦模式則預測較強的雨區較接近珠江口一帶，而星期日初時仍有幾陣驟雨。（香港天文台授權使用）

總括而言，本港星期六日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，感覺轉涼。受乾燥的大陸氣流影響，星期日及星期一天色好轉，早上氣溫降至18度左右。由於本星期六天氣變化顯著，無論是參與公開考試的考生，抑或是計劃進行戶外活動的市民，出門前請看看天文台的最新天氣預測及時刻留意「我的天文台」應用程式的天氣推送通知，以更確切掌握天氣轉變的時間，及早帶備雨具及攜帶合適衣物，以適應星期六下午氣溫逐步下降。

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原文：週六天氣顯著轉變 作者：林家輝、郭于庭、黃家興、麥佩緹