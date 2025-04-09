天文台料周六強對流伴隨冷鋒過境帶來狂風雷暴　或有颮線生成

天文台預料一道冷鋒會在本周六（12日）橫過廣東，相關的驟雨及狂風雷暴會影響香港。天文台今日（9日）指出，強對流會伴隨這次冷鋒過境，局部地區雨勢較大。



天文台續指，冷鋒前沿可能有颮線生成，即是由多個雷暴單體組成的窄長強雷雨帶，俗稱為西北「石湖風」，一般向沿岸推進速度較快，有可能比冷鋒更早到達，它所經之處會有強陣風或猛烈陣風，風向會突變而且風速急增，有時亦會夾雜著冰雹，就如今年3月15日影響本港的暴雨。



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天文台科學主任今日在天氣隨筆發表題為《周六天氣顯著轉變》文章，指出：

．未來一兩日（10日及11日）廣東沿岸天氣潮濕及有薄霧，同時與高空擾動相關的驟雨主要影響廣東內陸；

．預料一道冷鋒會在星期六（12日）橫過廣東，相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區；

．受乾燥的大陸氣流影響，星期日（13日）大致天晴及乾燥，早上稍涼；

．受偏南氣流影響，廣東地區天氣漸轉潮濕，預料未來一兩日本港早晚有薄霧，日間相當溫暖。

星期六（4月12日）大氣各層的配置有利對流發展。（天文台圖片）

低壓槽周五形成並發展為冷鋒 周六過境料局部地區雨勢較大

天文台表示，周末期間華南將迎來顯著天氣轉變，預料一道低壓槽會在星期五（11日）於華中形成，隨後逐漸發展為冷鋒，並在星期六（12日）橫過廣東。在這次天氣過程，大氣中層的西風槽深至廣東沿岸，而且低層切變線顯著（上圖）。

天文台續指，配合槽前急流及高空輻散等有利條件，強對流會伴隨這次冷鋒過境，與其相關的驟雨及狂風雷暴會影響沿岸地區（下圖），局部地區雨勢較大。

歐洲集合預報模式顯示星期六（4月12日）珠江口一帶日間閃電概率頗高。 （天文台圖片）

冷鋒前沿可能有颮線生成 所經之處會有猛烈陣風或會雜著冰雹

天文台再指出，冷鋒前沿可能有颮線生成，即由多個雷暴單體組成的窄長強雷雨帶。一般而言，颮線向沿岸推進速度較快，有機會比冷鋒更早到達，它所經之處會有強陣風或猛烈陣風，風向會突變而且風速急增，有時亦會夾雜著冰雹，今年3月15日影響本港的強烈狂風雷暴正是由颮線所引起。不過天文台指這類中尺度天氣系統的出現有隨機性，其出現時間及影響地點仍有不確定性。

冷鋒過境後北風增強 離岸及高地陣風可達8級

另外，天文台預測星期六除了可能有強對流引致的強陣風或猛烈陣風外，冷鋒過境後北風亦會增強，離岸及高地陣風可達8級，即8號風球風力，提醒市民家應綁緊容易被風吹倒的物件，並在雷暴發生時避免停留在空曠地方。

當預料颮線有較大機會影響本港時，天文台會盡早向市民發放特別天氣提示，提醒市民可能出現大雨、雷暴、強陣風，甚至冰雹等的時間。

在3月15日下午3時15分左右，颮線逐漸影響本港，長洲及流浮山分別錄得10及11級的猛烈陣風。（天文台圖片）

天文台表示，雖然各電腦模式均預測此次冷鋒過程會令廣東沿岸出現強對流天氣，但是對於中層的西風槽影響強度和位置的評估，以及降雨持續的時間仍有分歧。

各電腦模式的二十四小時累積雨量預報圖可見，歐洲及人工智能電腦模式「AIFS1」預測較強雨區星期六會集中在廣東內陸，而星期日會停雨，但英國電腦模式則預測較強的雨區較接近珠江口一帶，而星期日初時仍有幾陣驟雨。（天文台圖片）

預測下周日及一早上氣溫降至18度左右

天文台表示，總括而言，本港星期六日間驟雨較多及有狂風雷暴，下午北風增強，力5級，離岸及高地達7級，感覺轉涼，市區氣溫料日前一日日間27度，到午夜前降至19，一日間跌8度。

天文台4月9日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片）

受乾燥的大陸氣流影響，下星期日及一（14及15日）天色好轉，早上氣溫降至18度左右。由於本星期六天氣變化顯著，天文台提醒無論是參與公開考試的考生，抑或是計劃進行戶外活動的市民，出門前請看看天文台資訊。

下周五（18日）為復活節假期首日，天文台料短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎22至26度。

▼3月29日 天文台發出寒天氣警告▼

