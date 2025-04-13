環保署預測沙塵天氣殺到香港　可吸入懸浮粒子周六深夜抽高4倍

一道冷鋒星期六（12日）橫過橫過廣東沿岸，強烈東北季候風尾隨而至。澳門地球物理氣象局星期六表示，與東北季風相關的沙塵天氣預料星期日（13日）將影響華南地區。



環境保護署空氣質素健康指數顯示，本港星期六晚上可吸入懸浮粒子（PM10）突然抽升，當中塔門監測站由9時不足每立方米50微克，兩小時間「抽升」四倍至約250微克，其他各區的數據都有顯著升幅。環保署的預報提示列明「受一股沙塵氣流影響」，預料星期日本港風勢較弱，不利區內污染物擴散，將導致星期日及隨後數天本港部份監測站的健康風險級別，或會達到高或以上水平。



塔門空氣質素健康指數在星期日凌晨0時升至7，代表屬「高」健康風險 ，其他各區主要介乎5或6，健康風險屬「中」水平。



銀川火車站4月12日受沙塵影響。（澎湃新聞）

星期日抵港氣團經過內地受沙塵暴影響地區

春天天氣變幻莫測，一道冷鋒星期六橫過橫過廣東沿岸，強烈東北季候風尾隨而至， 天文台預測星期日大致多雲，日間短暫時間有陽光及非常乾燥，初時吹北風5級，稍後減弱至3級，部份地區能見度較低，未有提及沙塵天氣南下影響香港。

不過天文台預測星期日抵港氣團，其過去三日正正經過內地受沙塵暴影響地區。中央氣象台的預測也顯示，這股沙塵暴將覆蓋廣東北部及福建省，正正是東北風經過區域。

中央氣象台測全國廣泛地區在4月12日至13日受沙塵天氣影響，覆蓋至廣東北部。(中央氣象台圖片)

天文台預測4月13日氣團抵港路線，正正經過近日受沙塵天氣影響地區。（天文台提供）

澳門氣象局：周日空氣質量會達至不良水平

不過澳門地球物理氣象局星期六表示，與東北季風相關的沙塵天氣預料星期日將影響華南地區，預料澳門空氣質量會達至不良水平，提醒患有呼吸系統疾病或心臟病人士、孕婦、兒童及長者應盡量減少戶外劇烈活動，以及在戶外逗留的時間，如交通繁忙地方。

氣象局預測星期日多雲，部份時間有陽光，有煙霞，氣溫介乎16至23度；煙霞天氣延續至星期一（14日），天氣乾燥及大致天晴，氣溫介乎16至27度。

4月12日深夜各區可吸入懸浮粒子（PM10），突然在晚上9至11時暴升。（環保署圖片)

塔門、觀塘及東區可吸入懸浮粒子升至每立方米逾200微克

環保署空氣質素健康指數網頁顯示，在星期六晚上11時，各區可吸入懸浮粒子（PM10）明顯上升，其中塔門監測站升至每立方米245.7微克，觀塘升至229.4微克、東區也達201.6微克。

微細懸浮粒子（PM2.5）同樣升幅明顯，塔門也是最高，錄得每立方米72.5微克，大埔、觀塘、東區、銅鑼灣及中環均錄得超過每立方米60微克，而將軍澳及旺角也接近60微克。

4月12日深夜各區微細懸浮粒子（PM2.5），在晚上9至11時同樣大幅上升。（環保署圖片)

臭氧方面，各區由下午4時開始大升，在晚上11時，塔門錄得超過每立米100微克，大埔、沙田、將軍澳及東區都超過每立米90微克。

4月12日深夜各區臭氧水平也急速上升（環保署圖片)

空氣質素健康指數在星期六晚上9時開始突然惡化，塔門監測站可吸入懸浮粒子（PM10）由不足每立方米50微克，到11時升至每立方米245.7微克，增幅達四倍；微細懸浮粒子（PM2.5）同期由立方米不足10微克，升至41.7微克；臭氧水平由下4時許開始急升。

中西區及荃灣的吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）及臭氧水平，同樣在同時以倍數上升。

香港九天天氣預報。（天文台圖片）

天文台預料一股偏南氣流會在新一星期中後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕，而一道低壓槽會在後期為華南內陸地區帶來驟雨。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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▼4月12日 九龍城暴風雨前▼

